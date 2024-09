Guido Süller utilizó su lugar en el programa de Luzu TV, "Patria y Familia", para responderle a Yanina Latorre. La panelista de LAM había conceptualizado las meriendas y cenas, que el actor organiza con sus seguidores, como "marginales".

El mediático siempre se caracterizó por tener cruces picantes dentro de la farándula y nunca se guardó lo que piensa. Esta vez Guido, aprovechó el medio que le brinda Luzu TV, para comunicar y arremetió fuertemente contra Yanina Latorre.

Guido Süller le respondió a Yanina Latorre por sus comentarios despectivos contra su emprendimiento

Guido defendió su iniciativa de meriendas, en su chacra, junto a sus seguidores y, le contó a Yanina que las cenas, que organizaba anteriormente, le dieron como resultado poder comprarse el lugar donde organiza la juntada con la gente que lo sigue en sus redes sociales.

Guido Süller destrozó a Yanina Latorre por sus dichos despectivos contra las meriendas que organiza, el actor, con sus seguidores

"Yo estoy sorteando una merienda, estuve dos años haciendo cenas con mucho éxito y le quiero contestar a Yanina Latorre", comenzó diciendo Guido Süller en el streaming del canal de Nico Occhiato. El mediático agregó: "A ella nadie le contesta, me ninguneó como que era lo más marginal del ambiente artístico estar sorteando una merienda conmigo en mi chacra".

Yanina Latorre trató de marginal las meriendas que organiza Guido Süller para sus seguidores

Guido defendió su emprendimiento y destacó que es un acto honesto que, además, le permitió comprar su chacra. "Es algo muy lindo, obviamente la gente que participa es gente que me quiere o que se ríe o que se entretiene", dijo el mediático y arremetió directamente contra Yanina: "Si a vos no te quiere nadie y tenés un pasado de un papelón gigante, donde está involucrado tu marido y la pobre Natacha Jaitt".

En ese momento Fede Popgold, conductor del programa "Patria y Familia", le pidió a Guido que no nombre a personas que ya no están, refiriéndose a Natacha. Al actor no le importó, continuó con su monólogo y siguió respondiéndole a Yanina: "Vos no podés estar diciendo que lo mío que es laburo, es algo marginal, porque es un pequeño emprendimiento".

Además, el mediático le dijo directamente a la panelista de LAM: "Y las cenas, Yanina, me fueron excelente. Gracias a eso y a otros ahorros que tenía, me pude comprar la chacra. Así que cerrá la boca".

Guido Süller no se calló nada y arremetió contra Yanina Latorre

Para finalizar, Guido Süller agradeció el apoyo incondicional a sus seguidores y le tiró un último palito a Yanina. "Gracias a toda la gente que me defendió, yo no ando en política, no me acosté con nadie, no recibo nombres, todo lo hago laburando. Ya tengo una edad que tendría que no estar haciendo nada y sigo generando cosas. No te metas conmigo, porque tengo pico y tengo a la gente de mi lado", concluyó el actor.

