Yanina Latorre se sinceró, frente a Diego Latorre, y "mandó al frente" a un extenista que intentó conquistarla. En sus primeros años de pareja, la periodista iba a visitarlo, cuando su esposo todavía jugaba al fútbol. Según contó, recibía diversas llamadas de colegas de Latorre, pero la sorprendió un jugador de tenis que fue campeón del Torneo de Roland Garros 2004.

¿Cuál es el nombre del famoso ex tenista que intentó conquistar a Yanina Latorre?

En el streaming de Bondi, Yanina Latorre y Diego Latorre recordaron sus 30 años en pareja, y la "angelita" mencionó que su marido antes era muy celoso. “Yo iba a la concentración a verlo con un jean ajustado y botas bucaneras, y él me metía en el auto y se ofendía por la reacción de los otros jugadores”, reveló.

De esta manera, y sin decir nombre, Yanina agregó: “Los jugadores de futbol llamaban a las esposas de los otros. Me llamaban, cuando Diego estaba concentrando”. Fue en esta conversación que volvió a surgir la anécdota del ex tenista que la llamaba. La periodista admitió que "me amigué con él", y contó: "Era Gaudio, tenía 20. Yo tendría 28".

“Me agarró un ataque de con***. ¿Sabés lo que le hice a Gaudio? Me llamó para salir, me enloqueció, que estaba caliente conmigo. Tenía 18, 19 años, la estaba rompiendo en el tenis y yo tenía casi 30, lo típico”, expresó. Sin embargo, la situación no terminó bien.

En un evento, en el que se encontraban las parejas del tenista y la periodista, Yanina no se quedó callada y lo enfrentó: “Le dije: '¿Ahora por qué nos les decís a ellos dos por qué me llamás los sábados cuando Diego concentra, que sos de Independiente y que lo odiás, que es de Racing y me tratás de pu**?'”. En esa línea, cerró: “Diego no sabía dónde meterse, Gaudio se quería... Yo era quilombera de pendeja. Estuve peleada 20 años con Gaudio por ese tema. Ahora ya somos amigos”.

La historia de Yanina y Diego Latorre siguió construyéndose, gracias al cariño y amor que se tienen entre ellos. Si bien hubieron personas que intentaron conquistar a la periodista, ella mantuvo su extravagante personalidad y supo manejar la situación a su semejanza. En la actualidad, la pareja comparte espacios laborales y recuerdan sus años con risas en sus rostros.