Contundente mensaje de Guille Valdés en medio de rumores de reconciliación con Tinelli

Los rumores de reconciliación entre Guille Valdés y Marcelo Tinelli están creciendo con fuerza y, en medio de las versiones, sólo falta la palabra oficial.

Pero aunque los protagonistas no confirmaron los trascendidos, sus mensajes en redes sociales encienden las alarmas, ¿están cerca de hacerlo oficial?

Esta vez, la que generó especulaciones fue la empresaria, quien compartió mediante su Twitter una contundente respuesta cuando en el programa Fantino a la tarde se refirieron a su supuesta reconciliación. La diosa citó un tweet sobre la noticia que decía: "Tinelli- Valdés, ¿hay segunda vuelta? Luis Gratch, psicoanalista. "Si te vas a reconciliar con alguien tenés que pactar que eso quedó enterrado y no puede ser motivo de reproche" y fue contundente. “Alguien me compartió esto… no suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense”, disparó.

Vale destacar que la pareja fue motivo de rumores durante esta semana y fue el periodista Ariel Wolman quien aportó información. “Hablé con tres personas. Con la primera que hablé es con Marcelo Tinelli y me dijo ‘Vos sabés que no hablo del tema’, aunque hizo un guiño de ojo. La segunda persona me dijo ‘Están mucho mejor, intentando un acercamiento’. Y la tercera me dijo ‘Dale para adelante. No es que estén viviendo, pero va muy bien la relación’, así que podemos decir que hay una reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés”, dijo.