Guillermina, la hija de Alfredo Casero: “Me duele todo lo que les pasa a mis hermanos”

Guillermina, la hija de Alfredo Casero, compartió un momento especial en el que habló sobre su rol dentro de la familia y cómo vive la relación con sus hermanos. La situación permitió conocer detalles de su mirada personal y la forma en que acompaña a Minerva y Nazareno en distintas etapas de sus vidas.

Guillermina y Alfredo Casero

Durante una entrevista con Colorama en Hispaok, la hija del humorista compartió un momento especial junto a su familia. Allí estuvo acompañada por sus dos hermanos menores, además de su padre, en una charla que giró en torno a la vida cotidiana, los vínculos familiares y las experiencias compartidas. Con naturalidad y entre risas, dejaron ver cómo se relacionan y cómo cada uno vive su rol en la familia.

En una de las preguntas, Guillermina Casero respondió sobre lo que significa ser la hermana mayor. “La verdad, yo no sufro ser la hermana mayor. Sí me duelen. Como qué tipo, todo lo que les pasa, me preocupa. Eso sí”, expresó, dejando en claro que su vínculo con Minerva y Nazareno está marcado por la preocupación y el acompañamiento.

Guillermina, Nazareno y Minerva Casero

En este contexto, la menor de los tres hermanos destacó la importancia de la artista en su vida: “Yo me apoyo bastante en ella como rol de hermana mayor y me banca mucho en ese rol. Tiene un montón de hijos y yo no la voy a cargar con esto, pero después digo: ‘Hola, Gui, ¿te puedo llamar?’. Sí me apoyó bastante”.

Por su parte, Guillermina Casero habló de cómo es su relación con su hermano Nazareno: “Con Nazareno más o menos, no tanto porque él hace muy su vida”. El actor intervino para aclarar: “No, también creo que hemos sido bastante cercanos, y por ahí. No sé si ahí tenías tanto la responsabilidad de hermana mayor. Éramos bastante parejos”.

“Cuando era chiquita, sí, porque él era bebé. Pero después fuimos creciendo y nos matábamos”, comentó la mayor. Alfredo Casero sumó con su humor una nueva acotación: “Se cagaban a palos”. Entre risas, el padre recordó momentos de la niñez de sus hijos y destacó: “Una bondad tenía este pibe, una cosa buena”.

Ante las palabras de su padre, Guillermina retrucó: “¿Él tenía bondad?”. Luego, con ironía, agregó: “Qué mentiroso, voy a una casa de gente que nos conoce y me dicen: ‘Hay qué terrible que era Nazareno’”. La charla mostró la dinámica familiar, marcada por la complicidad, el diálogo, la contención y el humor.

Guillermina, Nazareno y Minerva Casero

Guillermina, la hija de Alfredo Casero, dejó en claro que le duele todo lo que les pasa a sus hermanos, reflejando la manera en que acompaña más de cerca a Minerva, la menor de los tres hijos del humorista, y cómo con Nazareno la relación se da de forma distinta, marcada por la independencia y los recuerdos compartidos.

