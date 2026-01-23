Así es la casa de Facundo Arana y María Susini que construyeron juntos: refugio para animales, rústica y con un cuarto de arte

Facundo Arana y María Susini levantaron un espacio rústico en Tigre que combina naturaleza, refugio para animales y un cuarto dedicado al arte, pensado como un entorno en armonía con la naturaleza. La propiedad se integra al paisaje con un parque amplio, una huerta que acompaña la vida cotidiana y ambientes diseñados para disfrutar en familia.

Facundo Arana y María Susini construyeron juntos una casa estilo campestre donde conviven lo rústico, la vida al aire libre y un ambiente creativo que refleja su estilo de vida en contacto con la naturaleza. El hogar se completa con espacios abiertos, detalles de madera y rincones pensados para tener un refugio para animales.

La residencia se ubica en una zona de Tigre rodeada de árboles y aire puro. El parque es uno de los protagonistas por su gran espacio, con sectores de césped y con espacios que invitan al descanso. Allí se despliega un deck de madera que funciona como extensión del interior hacia el exterior, pensado para reuniones familiares.

La huerta es otro de los espacios destacados de la casa de Facundo Arana y María Susini. Con dedicación, la familia cultiva verduras y hierbas que forman parte de su alimentación cotidiana. Este sector refuerza la idea de una vida en contacto directo con la tierra, donde el trabajo manual y el cuidado de lo natural son parte de la rutina.

En este contexto, la propiedad del actor también es hogar de gran cantidad de animales. Conviven allí perros de diferentes tamaños, gatos y hasta una llamita que se convirtió en una de las figuras más llamativas del lugar. La diversidad de especies refleja el amor de la familia por la naturaleza y la decisión por darles un espacio seguro.

La estética de la casa de Facundo Arana y María Susini se define por lo rústico. La madera es protagonista en pisos, techos y mobiliario, aportando calidez y continuidad con el entorno natural. Los ambientes están pensados para ser funcionales, prácticos y cómodos, sin perder el encanto de lo artesanal.

La decoración de cada espacio acompaña con detalles simples y funcionales, evitando excesos. Cada espacio transmite la idea de hogar vivido, donde lo importante es la comodidad y la conexión con el jardín. Uno de los ambientes más personales es el cuarto de arte. Allí, el actor despliega su faceta creativa, con instrumentos, lienzos y materiales que forman parte de su rutina.

La casa es escenario de una vida familiar marcada por la naturaleza. Los hijos de Facundo Arana y María Susini crecen rodeados de animales, árboles y espacios abiertos, en un entorno que invita al juego y al aprendizaje. El contacto con la tierra, el cuidado de la huerta y la convivencia con diferentes especies forman parte de su día a día.

La vivienda de Facundo Arana y María Susini es mucho más que una casa; se trata de un proyecto compartido que refleja su estilo de vida. Con un parque amplio, una huerta cuidada, un refugio para animales y un cuarto de arte, el hogar se convierte en un espacio donde naturaleza y creatividad conviven.

