Así es la delicada habitación de Manu, el hijo de Alejandra Maglietti: decoración minimalista, cuna clásica y muebles funcionales

Desde que Alejandra Maglietti se convirtió en mamá de Manuel, su mundo se reorganizó alrededor del nuevo integrante de la familia. Y ese cambio también se refleja puertas adentro, especialmente en la habitación del bebé, un espacio pensado al detalle junto a su pareja, Juan Manuel Lago, donde diseño, funcionalidad y ternura conviven en perfecto equilibrio.

Alejandra Maglietti abrió las puertas del cuarto de Manu para CARAS y el lugar transmite calma desde el primer vistazo. En este espacio predominan los tonos claros, con una paleta que va del blanco al celeste suave, elegida no solo por su estética sino también por la sensación de serenidad que aporta. La cuna, de líneas rectas y estructura sólida, se convierte en la pieza central del ambiente. Su diseño clásico, en color blanco, combina con el resto de los muebles y aporta una imagen atemporal que acompaña el crecimiento del bebé.

En la habitación del bebé de cinco meses también se dejó ver un sillón tapizado en tono pastel suma confort y funcionalidad. Es el rincón ideal para los momentos de pausa que solo existen en los primeros meses de maternidad. Pensado tanto para el descanso del bebé como para el de sus padres, el sillón se integra sin romper la armonía visual del cuarto.

La decoración se completa con detalles lúdicos y llenos de ternura. Juguetes de peluche en tonos azules y neutros aportan textura y un aire infantil sin sobrecargar el espacio. Entre ellos, un muñeco enorme de Stitch, que se asomo como un compañer del pequeño Manuel.

Los textiles cumplen un rol clave: cortinas livianas que filtran la luz natural, ropa de cuna suave y una alfombra que aporta calidez al piso de madera clara. Todo está pensado para crear un entorno acogedor, donde cada elemento parece cumplir una función emocional además de práctica.

"Todo se expandió", dijo Alejandra Maglietti al hablar de la maternidad con CARAS, y esa idea también se refleja en este espacio íntimo. La habitación de Manu no es solo un cuarto: es un refugio, un escenario de primeras veces y un reflejo del nuevo universo que la periodista construye día a día junto a su hijo.