Así es la casa de campo de Maru Botana: muebles del 1920, decoración rústica y una pileta fuera de lo común para sus 7 hijos

Luego de sus vacaciones de Punta del Este y el retorno a sus actividades laborales, Maru Botana decidió hacer un stand by a su vida en la ciudad y se instaló unos días en su chacra. “Siempre está bueno hacer un stop y tomarte unos días para ir al campo”, escribió la famosa pastelera en su cuenta personal de Instagram donde realizó un emotivo carrusel, donde combinó imágenes y videos de ella junto a su marido, Bernardo Solá, y sus hijos adolescentes.

Maru Botana regresó una vez más a su “lugar preferido en el mundo”

Para Maru Botana, el campo representa paz, conexión y relax. Como todos los años, la cocinera viaja junto a sus herederos y se instala unos días en su casa de campo junto a su compañero de vida y padre de sus hijos. Hace unos años atrás, utilizó su perfil en la famosa red social de la camarita para contar qué es lo que representa este lugar para ella: “Siempre el campo en el verano se convierte en mi base, en ese lugar donde se piensa positivamente que los chicos van a estar bien”.

Casa de Campo de Maru Botana | Instagram

En este marco, la experta en gastronomía explicó cómo es la dinámica de la convivencia con su esposo: “Donde Bernie está sí o sí y también todos sabemos que es su lugar. Desde que lo conocí él viaja al campo todas las semanas y nunca, pero nunca dejó de hacerlo, esto se hizo una rutina tan instalada que todos la incorporamos a full”. En más de una oportunidad, explicó que con el empresario campestre mantiene una relación “a distancia” donde cada uno respeta los espacios y los intereses del otro, acompañándose desde el amor y el compañerismo.

No obstante, al estar radicada en Buenos Aires y con hijos que mantienen diversas actividades, se le dificulta pasar más tiempo en su chacra. “Siempre nos pasa que en el año es complicado venir por todo lo que tenemos que hacer y las diferentes rutinas de cada uno, pero cuando llega esta época todos necesitamos un poquito de campo, donde nos encontramos con lo más simple, donde cada uno disfruta de lo que más le gusta, los caballos, las bicis, la laguna, las corridas matutinas, los picnics, cocinar, y ni contarte las arreadas vacunas”.

Casa de Campo de Maru Botana | Instagram

Es así que para Maru “el campo es lo más”. “Aunque nunca tuve campo en mi familia, siempre me gustó y hoy por siempre será uno de mis lugares preferidos en el mundo”, señaló en aquel entonces.

Maru Botana mostró en detalle cómo es su casa de campo

Este domingo 25 de enero, Maru Botana realizó una emotiva publicación acerca de su corta estadía en su casa de campo. “Siempre está bueno hacer un stop y tomarte unos días para ir al campo. Agradecida que tengo a Bernie, que me compartió ese amor por sus vacas, sus caballos. Desde que nos conocimos sabía que debía compartirlo con el Campo”, contó.

Casa de Campo de Maru Botana | Instagram

En esta línea agregó: “Fuimos sólo tres días, pero bastaron para las charlas y cabalgatas, las tardes de pileta, cocinar, hacer asaditos y lindas correteadas. Y nunca perderse los amaneceres y atardeceres que son muy únicos”. En cada una de las postales, graficó todas estas palabras con imágenes impactantes de las salidas y puestas del sol, de sus hijos Inés y Juan Ignacio andando a caballo, recorriendo cada rincón de las amplias hectáreas de las cuales son propietarios.

El predio cuenta también con un espacio destinado a la amplia piscina, uno de los lugares favoritos de la familia ya que cuenta con un perímetro de árboles y arbustos que la rodean. Asimismo, está diseñada para que el numeroso clan disfrute con la mayor de las comodidades. Una de las características fundamentales de este sitio es el disfrute al aire libre de asados, fogatas, almuerzos y juegos con animales campestres.

Sin embargo, en el interior de la vivienda, se puede ver que, a diferencia de su esposa, Bernardo Solá opta por un perfil más austero y lejos de las ostentaciones. En uno de los recuadros de los videos que publicó Botana, se puede ver como sus herederos visten prendas características campestres, donde las bombachas de campo, las boinas, las botas altas y las camisas, constituyen el vestuario que eligen los adolescentes para pasar la estadía junto a su padre.

Los muebles que decoran la casa están conformados por madera maciza, con un diseño sobrio y sin ornamentos recargados -característico de fines del siglo XIX y principios del XX. Entre ellos se destaca un imponente armario que hace alusión a las piezas utilizadas en 1920. A su vez, cuenta con aberturas en proporciones verticales, una puerta de suelo a techo y pisos de parquet rústico en tonos oscuros. Las paredes están pintadas con una paleta de colores que giran en torno al beige y al amarillo viejo, teniendo colgados cuadros con imágenes de sus ancestros.

De esta manera, Maru Botana volvió a conectar con lo más esencial de la vida: el contacto pleno con el medioambiente rodeada del amor y el cariño de su esposo, Bernie, y de sus hijos. “Si realmente querés descansar, el campo es el mejor lugar de desconecte total, para conectarse con los afectos y las tradiciones y la naturaleza en su mejor expresión”, concluyó agradecida de poder compartir esta experiencia, aconsejando a sus seguidores a animarse a atravesar esta aventura.

