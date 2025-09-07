Juan Gil Navarro, Mariano Martínez y Alfredo Casero la rompen en Flow con su nueva serie

La plataforma nacional, Flow, vuelve a sorprender con una producción que escapa de las fórmulas conocidas. Nieve roja es el nombre de la nueva serie que ya despierta curiosidad por su mezcla de ciencia ficción y terror, géneros poco explorados en la industria local. Con un elenco encabezado por Juan Gil Navarro, Mariano Martínez y la participación especial de Alfredo Casero, la propuesta se destaca por su ambientación extrema y un guion que rompe esquemas.

La serie, dirigida por David Bisbano y producida por StoryLab, se ubica en un paraje inhóspito: una base en la Antártida. Allí, un grupo de empleados de una megaempresa es trasladado sin demasiadas explicaciones. Lo que aparenta ser un retiro laboral pronto se convierte en una pesadilla, marcada por la presencia de una Inteligencia Artificial y un secreto corporativo que amenaza sus vidas. El suspenso se multiplica con cada capítulo mientras el clima cerrado y el aislamiento potencian el miedo.

El elenco suma nombres de peso como Nazareno Casero, Justina Bustos, Gastón Cocchiarale, Micaela Riera y Ariel Pérez de María. La combinación de trayectorias tan diversas genera una química especial frente a cámara. “Éramos compañeros formados en ámbitos muy distintos: novela, teatro independiente, cine comercial. Sin embargo, encontramos un punto en común para habitar este género”, explicó Cocchiarale en diálogo con TN Show.

Uno de los aspectos que más llama la atención es el despliegue técnico. Según Cocchiarale, la serie empleó una tecnología similar a la usada en El Eternauta para recrear los espacios exteriores y el efecto de nieve, un desafío costoso para los estándares locales. “Es una idea arriesgada desde lo estético, porque el género implica infraestructura que en Argentina cuesta sostener. Aun así, buscamos estar a la altura”, detalló.

La propuesta recuerda a clásicos del terror y la ciencia ficción como La cosa o Alien, con dosis de gore, sangre y suspenso que mantienen al espectador al filo del asiento. Cada episodio refuerza el clima de incertidumbre: nadie sabe quién sobrevivirá ni qué hay detrás del supuesto experimento corporativo.

Para los fanáticos del género, Nieve roja es una invitación a descubrir que Argentina puede producir historias de alto impacto visual sin perder identidad propia.

