La foto de Facundo Arana y María Susini que despertó rumores de reconciliación

A una semana de conocerse la separación entre Facundo Arana y María Susini, la pareja de artistas se mantuvo en absoluto hermetismo y no brindó declaraciones a las guardias periodísticas que lo seguían sigilosamente, hasta este domingo donde el actor confirmó el fin de su matrimonio y sus deseos de reconciliarse con la modelo. Pese a algunas versiones que sostenían que el actor era el que más había quedado impactado por la ruptura amorosa, la amante del surf dejó a todos en shock al mostrar una sugerente foto junto al padre de sus tres hijos -India, Yaco y Moro- en su última publicación de su cuenta personal de Instagram.

Crecen los rumores de reconciliación entre Facundo Arana y María Susini

El cimbronazo mediático que generó la noticia de la separación entre Facundo Arana y María Susini no pasó desapercibido para aquellos que las consideraban una de las parejas más sólidas del ambiente. No obstante, ante los crecientes rumores de crisis matrimonial y la decisión de la artista de no compartir más fotografías ni videos junto al intérprete en su perfil de la famosa red social de la camarita, estas especulaciones dejaron en claro que la decisión de poner punto final había sido tomada de manera unilateral.

Facundo Arana y María Susini

En este marco, en las últimas horas, la aficionada al surf publicó una contundente imagen en su feed, despertando rumores de reconciliación. En las postales, se los puede ver posando juntos sonrientes y supercómplices, disfrutando de la playa. Si bien al deslizar cada foto se puede observar que forman parte de una publicidad de una reconocida marca de autos, lo cierto es que llamó poderosamente este posteo a más de 60 semanas de no subir nada con su marido.

María Susini se vuelve acercar a Facundo Arana

Las redes sociales se convirtieron en un canal de expresión para los usuarios, inclusive para los famosos. Si bien algunos hacen uso para mostrar su día a día o como canal de difusión de sus proyectos laborales, lo cierto es que, a través de una simple foto o un patrón de conducta, se puede hacer una aproximación a cómo están los vínculos en las parejas. En el caso de María Susini y Facundo Arana, la ausencia de imágenes del actor en el perfil de su esposa, despertó las alertas en los usuarios.

En paralelo, mediante declaraciones y entrevistas, el matrimonio había hablado públicamente de una etapa de crisis, normal en parejas constituidas hace muchos años. A su vez, mientras Arana le comentaba a Susini las fotos con frases y emojis cargados de amor, ella sólo reaccionaba con un corazón cortando de lleno el feedback. En este marco, el montañista decidió llamarse a silencio en este último carretel publicado por la mamá de sus hijos adolescentes, intentando correrse del foco de las especulaciones.

María Susini junto con Facundo Arana | Instagram

Así, sin confirmaciones oficiales, la reaparición conjunta de Facundo Arana y María Susini vuelve a encender las versiones sobre el futuro de la pareja. La imagen compartida, cargada de complicidad y sonrisas, funciona como un guiño que deja la puerta abierta a una reconciliación y a la posibilidad de reescribir la historia después de casi veinte años de amor, mientras el silencio de ambos sigue alimentando el misterio y la expectativa del público.

NB