Facundo Arana: "No soy el amor de su vida, soy el amor en la vida de María Susini"

Esta semana, salió a la luz la separación de Facundo Arana y María Susini. La pareja, padre de tres hijos, puso final a su historia de amor que duró casi dos décadas. Pese a que ninguna de las dos partes quiso brindar su testimonio al respecto, una serie de especulaciones y conjeturas mediáticas comenzaron a circular en torno al quiebre de su romance. Asimismo, trascendió en Secretos Verdaderos (América TV) un mano a mano que el galán de telenovelas había tenido hace un año atrás con el programa de entrevistas Mil Vidas, en el cual expresó cómo cambió su concepción del amor.

Facundo Arana habló del amor y reflexionó sobre su vínculo con María Susini

Durante el análisis acerca de la separación de Facundo Arana y María Susini, el ciclo de América sacó a la luz el fragmento de una nota realizada al actor donde hablaba de su ahora expareja. “Es un amor muy lindo, porque es el amor que cada uno le regala al otro. Yo no soy el amor de su vida: soy hoy el amor en su vida. Me pienso así, como el amor en su vida, y ella es el amor en la mía. Esa diferencia es clave”, comenzó diciendo el artista en Mil Vidas.

Acto seguido, profundizó: “No es ´el amor de mi vida´, que suele pensarse como algo definitivo y casi de novela, sino ´el amor en mi vida´, que habla de presencia, de elección, de lealtad y de honestidad. Es un amor que se puede sostener y contener”. Por esta razón, señaló: “El amor de tu vida, quizás, lo entendés recién el último día. Tal vez ya lo sabías, pero decirlo tan temprano es difícil, porque el amor también es una construcción”.

En este marco, el intérprete decidió quitarle la carga de romanticismo e idealización al vínculo de pareja. “Más allá del amor a primera vista -que existe y es intensísimo, y yo lo viví-, después vienen las decisiones difíciles, los momentos en los que no te encontrás con el otro, ni siquiera con vos mismo”.

Facundo Arana y su historia de amor con María Susini

La historia de amor entre Facundo Arana y María Susini comenzó en 2007, luego de que él rompiera su noviazgo de 10 años con Isabel Macedo. En aquel entoces, amos eran muy jóvenes: “Yo me enamoré de una chica de 29 y ella de un hombre de 34. Hoy yo tengo 52. Es fuerte cómo una palabra puede cambiar por completo el sentido de una frase y de un pensamiento”.

En el análisis realizado por Luís Ventura, el periodista resaltó el giro que el actor hizo respecto a la concepción del amor de pareja: “Incluso sin decirlo explícitamente, iba describiendo un amor más real: no el amor rosa de novela, sino uno donde hay lugares a los que se llega juntos y otros a los que no. Hablaba de una convivencia más honesta”. En esta línea, junto al panel, el presentador habló de cómo giraron sus elecciones en torno a las mujeres que fueron parte de su vida. “Facundo Arana, por ejemplo, estuvo casi diez años con Isabel Macedo y eligió no ser padre con ella. Esa decisión pudo haber marcado el final de la relación. Luego, con María Susini, apareció rápidamente la paternidad, lo que generó muchas preguntas en los medios. Pero quizás tiene que ver con eso mismo: no era la persona indicada en ese momento, no era ese amor”.

A modo de conclusión, se animó a esbozar una teoría que sacude a los matrimonios cuando padecen del “síndrome del nido vacío”: “También pasa con los hijos. Cuando son chicos, la pareja muchas veces se sostiene en la crianza. Pero cuando crecen y ya no están, volvés a mirar a la persona que tenés al lado y ahí aparece la verdadera pregunta: ¿hay conexión o no? Porque uno ya no es el mismo de antes”.

De esta manera, Facundo Arana traspasó la concepción idealizada del amor para abrir un horizonte más amplio y pensarse desde su vínculo con María Susini, no desde lo absoluto ni lo abstracto, sino desde un plano terrenal. Ambos se mostraron muy unidos y compañeros en este tiempo de vida compartido, consagrándose una de las parejas más sólidas y queridas del ambiente por lo que transmitían a través de las pantallas. En conclusión, para él el amor no se terminó, sino que se reconfiguró.

