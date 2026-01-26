Este domingo 25 de enero, se vivió una apasionante gala de “Última Chance” en MasterChef Celebrity (Telefe) en la que los participantes tuvieron que desplegar al cien por ciento sus técnicas para no pasar a la instancia de eliminación. Uno de los que estaba en la cuerda floja fue Rusherking, el nuevo integrante de la competencia que entró junto a Esther Goris. Durante la tradicional recorrida sobre las islas, Wanda Nara sin pelos en la lengua, le preguntó acerca del auto que le regaló a Eugenia “China” Suárez.

Rusherking en su “momento chisme”

Llegando a la recta final de los minutos que tienen para la elaboración de los platos, Rusherking ya tenía todo encaminado. La gestión del tiempo y la organización le permitió recibir a la conductora del certamen con total tranquilidad y sin sobresaltos. “Se vino el momento chisme. Me gusta porque ahora estoy tranquilo, puede preguntarme lo que quiera”, afirmó el artista frente a cámaras.

Rusherking en MasterChef | Twitter

“¿Regalaste alguna vez un auto?”, indagó filosa la exesposa de Mauro Icardi. “Sí, pero eso ya se sabe”, respondió el nacido en Santiago del Estero esperando atento la repregunta. Sin titubeos, la mediática empresaria lanzó: “Cuando te separaste, ¿el auto se devuelve o se lo queda la otra persona?”.

La sorpresiva respuesta de Rusherking sobre el auto que le regaló a la China Suárez

La China Suárez y Rusherking mantuvieron un apasionado romance que inició en una fiesta en 2022 y terminó en abril de 2023. Para el cumpleaños de la actriz, el solista le regaló un Volkswagen New Beetle 2006, color negro y descapotable. Al igual que con los obsequios que recibe por parte del capitán del Galatasaray, la protagonista de La Hija del Fuego lo presumió en sus redes sociales, generando un gran revuelo por parte de sus seguidores. Para el joven de 25 años, este era el "auto de sus sueños".

Auto que le regaló Rusherking a la China Suárez | Instagram

Sin embargo, cuando la pareja anunció la separación, los interrogantes estaban destinados a cuál iba a ser el destino del rodado. Días después, se supo que la artista se lo terminó devolviendo. "Yo quería que se lo quede, ella me lo quiso devolver", reveló ante la pregunta que le hizo la exbotinera en el certamen de cocina.

“¿Y qué hiciste con el auto? ¿Lo tenés?”, insistió Wanda. “No, lo vendimos”, señaló el autor de Perfecta. De acuerdo con su testimonio, el rodado fue entregado con el 08 firmado y ya transferido, desmitificando a los curiosos que sostenían que estaba a nombre de él y por este motivo había sido regresado a su dueño.

Para salir de esa situación embarazosa, Tomás Nicolás Tobar, conocido popularmente como Rusherking, le devolvió la gentileza a la presentadora de Telefe y disparó: “¿Qué es lo más caro que regalaste vos?”. “Una casa. Pero también me la quedé yo cuando me separé”, señaló sin filtros la mayor de las hermanas Nara. “¿La pediste o te la devolvieron?”, retrucó el rapero. Finalmente, Wanda lapidó: "No, porque la regalé, pero estaba a mi nombre. Ninguna boluda”.

De esta manera, Rusherking habló en primera persona y dejó bien en claro qué fue lo que realmente sucedió con el famoso Volkswagen New Beetle 2006 que le regaló a la China Suárez. Y, si bien no contó qué sucedió con el dinero de la transferencia, deslizó sus intenciones de que se lo quede su exnovia.

NB