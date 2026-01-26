Pampita y Anita García Moritán deslumbraron con sus looks total white para su especial noche en el Caribe

Las celebridades no dudan en mostrar sus diversos viajes alrededor del mundo, mientras disfrutan de la temporada de verano en la Argentina. Tras haber pasado un fin de año en Punta del Este, y un especial cumpleaños en México, Pampita realizó una escapada junto a su hija Anita García Moritán, donde tuvieron una noche especial. Madre e hija llegaron a Riviera Maya, e impusieron tendencia con sus estilos personales, pero ambas eligiendo el total white para remarcar la elegancia y frescura del lugar.

Los looks total white de Pampita y Anita García Moritán

Pampita y Anita García Moritán son de las celebridades más seguidas por los usuarios de las redes sociales, gracias a su carisma y gran estilo fashionista. En los eventos que comparten, se roban la atención de las cámaras al demostrar cuáles son sus favoritos y cómo lucirlos en cada temporada. Mientras que la modelo se destaca por moda elegante y timeless, optando por los ajustados y dejando ver su lado más sensual, la niña es una princesa moderna, con su fascinación por los moños y las estampas que la acompañan en todos sus atuendos.

Sin embargo, en las últimas horas, se volvieron el centro de atención de expertos fashionistas, al marcar el total white en una noche especial en Riviera Maya. Ambas tuvieron un gran recibimiento en el hotel donde se hospedarían, y, para la ocasión, mostraron sus estilos personales con el blanco. Por un lado, Pampita se la jugó por un vestido ceñido al cuerpo, con un escote pronunciado en su espalda y en las piernas, y llamó la atención con caminos de piedras bordados a mano en el atuendo. Por el otro, Anita optó por la frescura de los clásicos, combinando una remera de volados con un short que también invitaba al movimiento. Infaltable como siempre, eligió a los moños como el accesorio principal de su cabello, y lo combinó con unas sandalias cómodas e ideales para la playa.

Las vacaciones de Pampita: de Punta del Este hasta Costa Mujeres

Pampita es una de las celebridades que más disfruta de sus vacaciones de verano, y no duda en demostrarlo a través de sus constantes viajes y fotografías en lugares paradisíacos. Para Navidad y Año Nuevo, pasó unas semanas en Punta del Este, donde participó de streamings en la playa, cápsulas de moda en importantes tiendas y unos días relajantes junto a sus amigos y familia. Sin embargo, decidió alejarse un poco más y seguir disfrutando de las playas mexicanas. Desde Costa Mujeres hasta Riviera Maya, la modelo sigue imponiendo las tendencias de la moda del verano en puntos turísticos de lujo, siempre eligiendo el verano como su favorito.

Las paradisíacas vacaciones de Pampita en México

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en desearle unas lindas vacaciones, y destacaron la combinación total white que tanto la modelo como su hija eligieron para una noche de recibimiento en México. Pampita y Anita García Moritán son de las madres e hijas celebridades más unidas de todos, y es por eso que comparten su amor por la moda y las tendencias. Esta vez, para mantener la frescura del verano en la playa, optaron por mostrar sus estilos personales, eligiendo el blanco como base principal.

