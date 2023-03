Guillermina Valdés, muy molesta tras la ruptura con Javier García: “Me lo mufaron”

Guillermina Valdés está en boca de todos últimamente. Ya sea por el drama con Cande Tinelli, o por su reciente romance con el arquero suplente de Boca, Javier García, la actriz da que hablar.

En cuanto a su estado sentimental, El futbolista confirmó que su relación con Valdés había terminado, pese a recién haber comenzado. En LAM, Javier explicó que él no pudo soportar la exposición y por eso terminó la relación.

Guillermina Valdés.

En busca del testimonio de Guillermina sobre este asunto, en un principio la actriz aseguró que quien quiso separarse no fue el arquero xeneixe, pero que de todas maneras estaba todo bien. Ahora, Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, trajo al programa información exclusiva sobre el estado actual de la ex de Marcelo Tinelli.

“Me la encontré en el gimnasio el otro día, estuvimos charlando un ratito, amorosa”, comenzó el periodista, ante la sorpresa de todos en el piso. “Parece que eso ya fue”, lanzó Lussich, haciendo referencia al romance entre la actriz y Javier.

Guillermina Valdés.

Sus compañeros del programa le pidieron que de más información sobre esta conversación que tuvo con Valdés, a lo que el conductor dijo: “Me dijo ‘me lo mufaron’”.

Paula Varela aportó a la conversación con su opinión y analizó: “Las declaraciones de él dejaron mucho que desear también… Aclaró a través de algunos periodistas y se limpió, no está bueno”. Por ello, Lussich aclaró: “Ella dice que fue una sola vez, debut y despedida”.

Sobre toda esta situación, Mariana Brey también compartió su punto de vista y consideró que el mal manejo de García tiene que ver con su poca preparación para hablar con los medios. “Es que no saben manejar los medios, son jugadores de fútbol… No lo digo peyorativamente. Laburan y se dedican a eso, no están acostumbrados a declarar en los medios. De pronto, sale con una mega famosa, ¿qué se va a imaginar el pibe?”, expresó.

