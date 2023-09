Ni Guillermina Valdés, ni Paula Robles, Marcelo Tinelli reveló que su pareja perfecta es El Tirri

Marcelo Tinelli se atrevió a hablar de la intimidad de su nueva vida como “hombre soltero” y sorprendió a todos con su confesión. El conductor del “Bailando 2023” reveló detalles de su día a día sin pareja. Aunque sorprendió a asegurar que no está solo.

“Yo me separé en abril de año pasado de Guille y a los tres meses lo llamé por teléfono a mi primo “el Tirri” que estaba viviendo y trabajando en la ciudad de Los Ángeles y le dije si quería venir a vivir conmigo. Me dijo que no podía porque allá estaba con mucho trabajo. Pero igual insistí, insistí y me lo traje, en aquel momento, al Jurado del Cantando… Y desde ese momento estamos viviendo juntos”, cuenta Tinelli feliz que aquella decisión que tomó.

MARCELO TINELLI - FOTO: CARAS

El Tirri, la pareja perfecta de Marcelo Tinelli

Hoy junto a su primo, con el que se crió en Bolívar, conforman una familia muy especial en su piso de la zona de Palermo. “El Tirri es mi concubino! Porque mi hijo Francisco está de novio y no me da ni bola".

En esa misma línea, Marcelo Tinelli declaró "Conformamos una muy buena dupla y estamos re bien. Los dos solos y solteros. Aunque no lo crean él es un tipo muy organizado con las comidas. Por ahí a la noche nos quedamos en casa, yo tomando un gin tonic o whisky, el Tirri nada porque no bebe. Charlando, mirando tele o una peli, los aviones que aterrizan y despegan en el aeropuerto porteño…Y tenemos charlas muy buenas porque así como lo ven todos, es una persona muy profunda".

Marcelo Tinelli

"Su mamá era hermana de mi mamá y nos criamos juntos, por eso hay mucha historia entre nosotros…”, asegura un Marcelo que se muestra más maduro pero muy aggiornado. Por eso, a los 63 y luego de varios intentos, parece, finalmente, haber encontrado su “pareja perfecta”.