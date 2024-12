Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron en 2022, y desde un principio la idea del empresario era que la diseñadora se mudara del edificio que compartían. Este fin de semana, después de varios movimientos de la actriz en su hogar, se confirmó que finalmente deja su hogar en la torre Le Parc y se muda a una casa.

Pese a la decisión de irse y dejar de ser vecina de su expareja, con un hijo de 10 años de por medio, la cercanía sigue siendo un factor clave para que Lorenzo pueda estar con ambos padres.

Guillermina Valdés, Marcelo y Lolo Tinelli

Guillermina Valdés se mudó del edificio que compartía con Marcelo Tinelli: el impactante motivo

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli decidieron dividir sus caminos en mayo de 2022 y, a casi tres años de su separación, la modelo dio un paso más y decidió mudarse de la torre Le Parc, el edificio en el que vivió con el padre de Lorenzo y donde, hasta ahora, fueron vecinos.

Desde Socios del Espectáculo confirmaron la información, y la periodista Paula Varela afirmó que “se muda Guillermina, estuvo embalando todo el fin de semana”. Y agregó que la diseñadora “se va a ir a una casa de manera temporaria”, con la idea de luego continuar su mudanza e instalarse en un barrio privado.

La panelista de Socios también contó que la idea principal, tanto de Guillermina como de Marcelo es tener cierta cercanía para que su hijo menor, Lorenzo Tinelli, pueda desplazarse cómodamente de una casa a la otra.

Pese a la comodidad que la actriz tenía en su departamento, la diferencia entre la torre Le Parc, en la que la diseñadora estaba instalada, y una casa en un barrio privado, puede ser el espacio y una búsqueda de naturaleza para Lorenzo. Sin embargo, Rodrigo Lussich reveló que “Marcelo Tinelli, desde el día que se separaron, quería que ella se vaya de ahí”.

Si bien no hubo una batalla pública ni se expresó de manera abierta a los medios, después de su separación, según contó Lussich en su programa, “se decía que ella le exigía que le pague el departamento para irse”. Algo que no se comprobó y que pareciera no haber sido un motivo de disputa entre los padres de “Lolo”, ya que fueron vecinos por más de dos años y no salió a la luz ningún tipo de conflicto.

“Si es que ella se va ahora, entendemos que tal vez se la puso la guita”, agregó Lussich. Sin embargo, ni el conductor ni la diseñadora se manifestaron respecto de la mudanza de la madre de Lorenzo, y tampoco parece que tengan intención de hacerlo.

Los Tinelli

Mientras Guillermina Valdés se muda y busca instalarse en un nuevo hogar, Marcelo Tinelli se muestra feliz con su relación junto a Milett Figueroa y a la espera de “Los Tinelli”, el nuevo reality que mostrará la vida de la familia y se estrenará en enero de 2025 por Amazon Prime Video.

MVB