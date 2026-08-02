Guillermina Valdés se sinceró sobre la crianza de sus cuatro hijos y la regla que les impone para mantener unida a la familia

La dinámica familiar experimenta giros constantes y las figuras del espectáculo suelen reflejar estos cambios a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, Guillermina Valdés usó su cuenta oficial de Instagram para abordar un tema frecuente en los hogares modernos mediante un video donde expresa: "Tengo cuatro hijos, pero tres de ellos ya no viven conmigo". Con un tono reflexivo pero sumamente cercano, la empresaria expuso sus vivencias cotidianas y generó una inmediata identificación entre sus seguidores. Los cambios en la estructura del hogar marcan un ritmo diferente en la vida diaria de la actriz. Sus hijos mayores, fruto de su relación anterior con Sebastián Ortega, transitan caminos independientes y transmutan el cotidiano de la casa de manera notable. Esta realidad impulsó a la protagonista a plantearse los momentos de encuentro y a valorar cada visita con especial atención, buscando "que la calidad de tiempo cuando ellos vienen a visitarme sea la mejor".

Guillermina Valdés habló de la crianza de sus hijos.

Los desafíos de la crianza a distancia con Dante, Paloma y Helena

La ausencia física de gran parte de la familia genera un nuevo escenario vincular que requiere creatividad y compromiso emocional. Guillermina detalló con total sinceridad los pormenores de esta nueva etapa junto a sus herederos que ya no residen bajo su mismo techo. Ante esta situación, la empresaria implementó una regla estricta para los momentos en que logran reunirse a comer en su casa.

La premisa principal consiste en que "coloquen sus teléfonos celulares, dispositivos móviles, como quieran llamarlos, acá adentro" de un recipiente especial, para que durante el rato que compartan "no se usen". La actriz remarcó que esta medida busca potenciar la calidad del tiempo en familia, reconociendo con humor y autocrítica: "No es una boludez, porque no lo hacemos, todos lo tenemos que hacer y no lo hacemos, nos miramos a los ojos y estamos con los celulares". A pesar de estas dificultades cotidianas, concluyó firme: "Yo, que tengo tres hijos que ya no viven acá, lo voy a hacer".

El curioso método para alejar a Lolo Tinelli de las pantallas

Mientras los mayores transitan la adultez, el pequeño Lorenzo, fruto de su vínculo con Marcelo Tinelli, demanda otro tipo de estrategias vinculadas al ocio saludable. La modelo implementó métodos alternativos para captar la atención del niño y alejarlo transitoriamente del universo de los videojuegos y las pantallas digitales. Las propuestas al aire libre y las actividades manuales como el cuidado de las plantas se transformaron en aliadas fundamentales dentro de esta rutina hogareña.

Guillermina Valdés mostró cuáles son las actividades de Lolo.

De este modo, Guillermina Valdés equilibró las demandas de la vida moderna con la firme convicción de preservar la esencia de la infancia tradicional. Cada publicación en sus plataformas digitales demuestra que la búsqueda del equilibrio familiar constituye un aprendizaje diario y constante.