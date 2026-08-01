La confesión de Moria Casán a Dante Ortega que sorprendió a Guillermina Valdes: "La plenitud en su máxima expresión"

Moria Casán volvió a dejar una reflexión que no pasó desapercibida. Durante una íntima charla con Guillermina Valdes y su hijo, Dante Ortega, La One habló de cómo vive sus emociones y sorprendió con una confesión sobre el llanto que despertó la reacción de la empresaria.

La confesión de Moria Casán a Dante Ortega que sorprendió a Guillermina Valdes

A través de sus redes sociales, Guillermina Valdes compartió un fragmento de la entrevista en la que los tres conversan distendidos desde el living de su casa. En ese clima de confianza, Moria Casan lanzó una inesperada reflexión sobre sus emociones y el video rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Moria Casán

"Yo lloro más de alegría que de tristeza. Yo no lloro de tristeza; de tristeza grito, escupo", expresó Moria entre risas, dejando en claro que las emociones que más la movilizan son las vinculadas con la felicidad y la ternura.

La confesión generó la inmediata reacción de Guillermina Valdes, quien la definió como una persona que atraviesa "la plenitud en su máxima expresión". Lejos de desmentirlo, la artista coincidió con esa mirada y explicó que hoy atraviesa una etapa de mayor paz interior.

"Es la plenitud. Tiene la cosa esa de decir: 'Paz'", afirmó la actriz, antes de profundizar sobre cuáles son las situaciones que realmente logran conmoverla.

Guillermina Valdés y Dante Ortega

Según contó, no son los momentos difíciles los que la llevan a las lágrimas, sino aquellas escenas cotidianas cargadas de sensibilidad. "Lloro de emoción, de alegría, de ver algo que me conmueve en el cine, de ver a una señora mayor que le da la mano a su marido, dos ancianos que veo caminar... Son cosas que me dan ternura", relató.

Mientras Dante Ortega escuchaba con atención sus palabras, Guillermina Valdes acompañó la reflexión con gestos de complicidad, en una charla que mostró un costado más íntimo de Moria Casán y que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

Con la espontaneidad que la caracteriza, La One volvió a demostrar que, detrás de su personalidad arrolladora, también hay espacio para la emoción. En esta oportunidad, dejó una frase que resume cómo elige atravesar la vida: "Yo lloro más de alegría que de tristeza".