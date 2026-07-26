Guillermina Valdés abrió las puertas de su casa y mostró las reglas que marcan su vida

Guillermina Valdés aprovechó este último domingo de julio para hacer una especie de balance personal y compartir con sus seguidores algunas de las ideas y convicciones que guían su vida. En esta ocasión, la actriz y empresaria abrió las puertas virtuales de su hogar y, a través de sus redes sociales, mostró una faceta más íntima y reflexiva al revelar la filosofía de vida que fue construyendo con el paso del tiempo.

Guillermina Valdés compartió sus consejos de domingo

A través de un carrusel de imágenes publicado en su cuenta personal de Instagram, Guillermina Valdés compartió una lista de preferencias y principios que forman parte de sus actividades cotidianas y que se encuentran en sintonía con su filosofía de vida. Para acompañar cada una de las reflexiones, la empresaria eligió una imagen representativa, en una propuesta visual que le permitió poner en palabras algunas de las reglas que marcan su vida. “Consejos de domingo y siempre que se pueda, tómalo o déjalo”, escribió antes de comenzar con la enumeración.

Guillermina Valdés | Instagram

A lo largo de la publicación, reunió una serie de pensamientos, elecciones y reglas personales que funcionan como una suerte de guía para transitar las distintas experiencias. Con su particular mirada, dejó al descubierto algunas de las convicciones que la ayudan a tomar decisiones, enfrentar distintos desafíos y sostener su manera de vincularse con el presente y con quienes la rodean.

Las reglas que marcan la vida de Guillermina Valdés

Entre las preferencias que Guillermina Valdés decidió compartir, aparecen varias elecciones ligadas a sus hábitos y a los pequeños placeres que se da. En este marco, aseguró que prefiere “leer libros en papel”, entrenar con “auriculares con cable”, “tomar agua antes que cualquier otra bebida” y disfrutar de un “mate cebado con pava”. También reveló su gusto por la jardinería, una actividad que forma parte de sus intereses y que eligió destacar dentro de este check list.

Acciones de Guillermina Valdés | Instagram

La artista también se refirió a su pasión por cantar, incluso reconoció que no logra entonar bien. “Prefiero cantar, aunque no pegue una nota, antes de no cantar”, sostuvo, y acompañó la confesión con una cuota de humor al advertir que sus hijos seguramente le cuestionarían haber subido ese video.

Además, dejó en claro su preferencia por los perros y por aquellos momentos destinados al cuidado personal, como los baños de crema y la exfoliación. La lista también incluyó una reflexión más profunda sobre su manera de vincularse con sus pensamientos y emociones. La modelo aseguró que elige conectarse con su propósito antes que alimentar “el culebrón” de su cabeza, una frase con la que resumió su intención de no quedar atrapada en sus propias preocupaciones.

Por último, expresó que prefiere compartir las cosas lindas que encuentra antes que guardárselas, una elección que, en línea con el resto de sus elecciones, fija una mirada orientada a disfrutar, conectar y poner en manifiesto aquello que considera valioso. Para concluir con su posteo, lanzó una frase para inspirar a su comunidad digital: “Practica cualquier arte: música, canto, danza, teatro, dibujo, pintura, escultura, poesía… No importa si eres bueno o malo, no por dinero o fama, sino para encontrar lo que hay en tu interior para hacer que tu alma crezca”.

Guillermina Valdés | Instagram

Con una mirada inquieta y profundamente personal sobre la vida, Guillermina Valdés se define a sí misma como una alquimista. Esa búsqueda atraviesa sus reflexiones, sus elecciones y la manera en que decide compartir su mundo con sus seguidores. Así, la actriz puso en relieve una filosofía propia que, lejos de presentarse como una fórmula, invita a cada persona a encontrar su propia manera de transitar la vida.