Guillermo Ardohain, el hermano de Pampita, reveló intimidades de la boda del año

El gran casamiento de Pampita y Roberto García Moritán fue un gran momento que emocionó a toda su familia y amigos. En diálogo con Los ángeles de la mañana, Guillermo Ardohain, hermano de la top reveló todas las intimidades de la boda y cómo vivieron este día.

"Carolina cree mucho en el amor. Es la sangre, creemos en el amor, somos enamoradizos, es algo que tenemos desde chicos. Es re lindo estar acomáñado", comenzó el hermano de la conductora. "Fueron días que pasaron muy rápido, estábamos muy emocionados y hablábamos todos los días", confesó Guillermo.

En medio de la charla, Ardohain confesó que con su hermana son grandes compañeros y que han pasado buenos y malos momentos acompañándose. "Hay un agujero en el sillón donde veíamos series, tenemos una relación muy unida. Podemos estar 6 horas juntos sin hablarnos o charlando de todo abrazados y llorando", aseguró.

Sobre cómo comenzó el vínculo con Roberto, Guillermo reveló: "Me lo contó un día cuando vino al consultorio, me dijo que estaba conociendo a alguien aunque ella es muy cuidada", dijo. "No soy celoso con mi hermana, desde chico la vi en las revistas y tuve que aprender a convivir con eso", agregó luego.

Sobre la carrera de la top y su facilidad de reinventarse, su hermano aseguró: "La admio mucho porque tiene cosas muy claras, sabe lo que quiere en cada lugar en el que está. Y eso me impacta porque siempre se reinventa".

"¿Te sorprendió la invitación a Vicuña?", le consultaron desde el panel de LAM. "No, para nada, ellos se llevan bien, él es el papá de los nenes y tienen buena relación", cerró Guillermo sin entrar en polémicas.