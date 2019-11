Pampita sorprendió con un contundente cambio de look

Siempre impecable, Pampita no deja de sorprender con su belleza. La modelo y conductora tuvo su noche soñada el viernes pasado cuando pasó por el altar con Roberto García Moritán, su flamante marido.

En medio del revuelo que fue su casamiento, el evento más importante del año, la top comentó en Pampita Online detalles del estilismo que lució en ese gran día y mostró cómo dejó su cabello al natural.

"No sé si se dieron cuenta del pelo, me lo cambié a mi color natural", dijo la modelo mostrando además el make up que lució en su gran día.

¿Te gusta su nuevo look?