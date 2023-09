Gustavo Conti y Pedro Alfonso actualmente se encuentran distanciados, a comparación de una amistad que los unió hace tiempo atrás. Fue Jimena Capristo, quien contó el destrato y actitudes feas, que recibió su marido por parte del actor, cuando protagonizaron una obra juntos.

"Lo que pasa es que Pedro tuvo feas actitudes con Gustavo, tratos, destratos. Una temporada Gus la pasó mal, hasta venía angustiado por lo que le hacía Pedro en las giras. Aparte, estaba peleado con Fredy Villarreal, y con toda la compañía y con la que hablaba y comían apartados era con Flor Vigna", expresó la actriz.

Pedro Alfonso y Gustavo Conti

Qué dijo Gustavo Conti sobre Pedro Alfonso

En diálogo con Socios del Espectáculo, Gustavo rompió el silencio y reveló su versión: "Yo calculo que él no estaría pasando un buen momento. No sé qué le pasó porque nunca nos juntamos a tomar esa cerveza que me dijo, lo que pasa también es que, aunque me los ponga a todos en contra, voy a decir que hay gente que miente y dice que yo me había enojado con Pedro porque no me había dado más laburo. Y yo ya sé que en el teatro son tres meses de temporada y, si hay suerte, sale una gira. Si no te quedas sin laburo", empezó explicando.

Y continuó: "Con Pedro pasó lo que pasó en la gira porque él estaba pasando un mal momento calculo, no estaba integrado al grupo, no comía con nosotros. Tampoco hablaba con nosotros y, cuando yo me acercaba a hablarle y decirle 'loco, ¿qué te pasa?' el chabón me dijo: 'No me toques'. La Negra no mintió, el chabón tuvo una gira polémica y, sino que venga y me diga que es mentira", profundizó Conti, en referencia a su amistad con el productor.

Finalmente, Gustavo Conti concluyó: "Te descoloca y decís 'qué hago, para qué lado voy'. Ayer estaba todo bien y hoy no me hablas. Nos sentábamos a comer y él se iba solo a una mesa. Tanto Freddy Villareal, el Huevo Müller, Iliana Calabró y todos los que estaban ahí lo saben. Ellos no quieren decir nada porque tienen la intención de trabajar. Si no me quieren llamar a mí para trabajar, no me llamen, pero nosotros no mentimos", cerró sobre Pedro Alfonso.

D.M