Ximena Capristo no se quedó callada cuando se trató del misterio que rodea la pelea entre Gustavo Conti y Pedro Alfonso, y en “Socios del espectáculo” reveló detalles sobre el conflicto y lanzó acusaciones.

A pesar de que ambos actores compartieron escenario y proyectos en el pasado, Ximena Capristo aseguró que Pedro dejó de hablarle a Gustavo de un día para otro, dejando a todos desconcertados.

"Nunca se pelearon porque no pasó nada en realidad. De la noche a la mañana, Pedro le dejó de hablar. Gustavo me dijo 'el pibe no me habla'. Llegaba realmente muy mal y muy angustiado de trabajar", contó Ximena.

El descargo de Pedro Alfonso y la bronca de Ximena Capristo

Pedro Alfonso no tardó en responder a las afirmaciones de Capristo. En una entrevista en “Socios del espectáculo”, el actor explicó que las tensiones y desacuerdos son normales en cualquier entorno de trabajo, especialmente durante las giras y eventos intensos. Señaló que incluso él se pelea ocasionalmente con sus mejores amigos durante partidos de fútbol y que estas situaciones son parte de la vida.

Sobre las declaraciones de Ximena, Alfonso comentó: "Creo que es un ida y vuelta. Son situaciones que se dan de la convivencia. Yo tenía ganas de verlo a Gustavo antes de que salga todo esto, me divierto mucho con él y le tengo cariño y lindos recuerdos. Tendrá sus motivaciones Ximena para salir a hablar, pero yo no lo tomo como que vienen de él".

Tras escuchar a Alfonso, Ximena Capristo se sintió ofendida por las insinuaciones y desmintió sus palabras con firmeza: "¡Me toman de tonta! No soy tonta, soy una mina honesta y no soy mentirosa. Hay gente que tiene los cojones para decir ‘sí, me equivoqué, perdón’, y gente que no. Es mentira eso de que quiere verlo a Gustavo y trabajar con él".

Capristo reveló lo que, según ella, era la verdadera razón detrás de la ruptura de la amistad entre los actores. La artista sostuvo que cree Pedro Alfonso considera a Gustavo Conti como "un grasa" y que dejó de hablarle porque prefería relacionarse con otro tipo de actores.