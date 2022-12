Habló la mamá de Juliana de Gran Hermano tras su expulsión de la casa

Gran Hermano 2022 tuvo ayer lunes una gala muy emocionante, el ingreso de tres nuevos participantes, Lucila "La Tora", Daniela o mas conocida como "pestañela" con sed de venganza y Agustín. Pero así como tuvo el ingreso de ex participantes que se suman nuevamente al juego, también estuvieron una expulsada, Juliana, "Tini", fue expulsada de la casa por decisión de Gran Hermano después de desacatar una de la normas en el juego, revelar información de afuera. La expulsión fue tan rápida que no tuvo tiempo ni de agarrar su valija.

Alejandra es la mamá de Juliana, estuvo en una entrevista que le hizo Robertito Funes Ugarte, que se encuentra reemplazando a Georgina Barbarossa, le preguntó: “¿Creés que estaba buscando la expulsión?”, a lo que la madre respondió: “No, no, no, ella entró muy rápido, le ganó la sorpresa, la adrenalina”. Luego, agregó: “Cuando ella charlaba con los chicos te dabas cuenta de que hablaba como si estuviera en el living de la casa, aunque sabía que no podía contar”

Juliana Diaz de Gran Hermano

Que dijo la mamá de Juliana

Gaston Trezeguet, un ex participante de los primero Gran Hermano, panelista del programa le dijo: “Pero todo el fin de semana Gran Hermano la advirtió tanto adentro del confesionario como afuera. Sin embargo, ella siguió tirando información”. Para sorpresa de todos, Alejandra dijo que pensó de su hija: “Es lo que hablamos el otro día, que ella no lo contaba con maldad... afuera no mostraban que le llamaban la atención y yo pensaba ‘esta boluda no se da cuenta y charla y charla’”.

Juliana y Maxi de Gran Hermano

Además, agregó: “Yo la quería matar. Me daba cuenta de que no caía en la cuenta. Juliana es así cómo la ves, cero maldad, y también media pelotuda para algunas cosas”, dejando a todos sorprendidos

Antes de finalizar, dijo: “Ella entró muy de golpe, no lo esperaba. Si bien en su cabeza tenía planeada una estrategia de juego que estaba muy buena, porque eso de que entró y era la mejor amiga de Coti no... Ella entró a llevarse bien con todo el mundo y hacer su juego adentro del confesionario pero después la desbordó todo esto y ya está”.