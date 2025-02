Después de que Emily Ceco denunciara a Santiago Martínez por violencia de género, salió a la luz cuál fue la respuesta del joven empresario de 29 años. Ambos se encontraban casados por civil y mantuvieron durante varios meses la convivencia hasta que un día Emily no aguantó sus maltratos y decidió denunciar.

La joven periodista de 24 años conoció a Santiago Martínez en el experimento de Netflix “Love is Blind” donde un grupo de jóvenes desconocidos debían formar pareja y casarse después de una serie de citas a ciegas.

Tras el reality, Emily y Santiago se casaron por civil, viajaron por Europa y se fueron a vivir juntos. En las últimas horas, salió a la luz cuál habría sido la respuesta del empresario después del escándalo judicial.

Emily Ceco denunció a Santiago Martínez.

Habló Santiago Martínez sobre su causa de violencia de género hacia Emily Ceco: qué dijo

Fue Federico Bongiorno quien se encargó de difundir la noticia. El suricato de LAM, que también conduce un ciclo en Bondi junto a Pepe Ochoa, reveló cuál fue la respuesta de Santiago Martínez tras entrevistar a la víctima, quien contó a detalle su calvario dentro del hogar que compartían.

“Me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije 'por favor no me pegues' y me dijo 'sos una puta' y me volvió a pegar. Me pegó dos trompadas más y me paré y me quise ir, pero se puso contra la puerta y me empujó a la cama”, relató Emily Ceco durante la entrevista en el canal de streaming.

Según Federico Bongiorno, Santiago Nahuel habría respondido con total impunidad ante las acusaciones. “No es una denuncia penal. Se trata solo de una pelea familiar que yo voy a resolver”, es el textual que leyó el conductor sobre la respuesta de Martínez ante las crudas declaraciones de su esposa.

Luego de que salieran a la luz las atrocidades que Santiago le habría hecho a Emily, fue despedido de Canal 9 y de un streaming de River Plate en el que se encontraba trabajando. Desde la cuenta de X del club de Núñez lanzaron un comunicado informando su decisión y solidarizándose con la víctima.

El comunicado del canal de streaming de River tras las acusaciones de Santiago Martínez

Santiago Martínez habló sobre su causa de violencia de género hacia Emily Ceco y calificó a los presuntos hechos violentos como una “pelea” familiar. El imputado en la causa por violencia de género alzó su voz ante el conflicto entre él y la comunicadora, terminando por intentar desmentir los hechos que confesó su esposa.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas los 365 días del año.

C.G.