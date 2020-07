El día que Hernán Drago incomodó a Pampita

Hernán Drago incomodó a Pampita en la última emisión de Pampita Online luego de que se intercambiaran una serie de opiniones sobre el último posteo de Melanie Griffith, en el que hizo un repaso de su vida amorosa y en el cual se refiere a su expareja, Antonio Banderas, como "su amor".

Acción que tuvo mucha repercusión a nivel internacional y que se discutió en el programa que conduce la modelo. "¿A vos no te gustó el 'mi amor, Antonio'?", le preguntó la celebridad argentina al panelista y este no dudó en poner un ejemplo personal que podía llegar a molestarla.

"Cuando lo ponés en carne propia, hacé el ejercicio, Caro. Si vos ponés ahora una foto de 2012 (año en el que Carolina estaba en pareja con Benjamín Vicuña) con un ex tuyo y ponés 'para mi amor, fulano'. ¿Qué opinaría Roberto?", le preguntó Drago a la conductora de 42 años.

De inmediato, la esposa de Roberto García Moritán le respondió con total soltura y convencida del vínculo que mantiene con el padre de sus hijos, Beltrán, Bautista y Benicio Vicuña: "A mí no me gustaría, pero yo soy más pacata. Por ahí entre ellos está todo bien y no pasa nada".

Cabe recordar que el modelo de 45 años está separado de su exposa, Bárbara Cudich, hace un año y medio tras 19 años de relación pero continúan viviendo bajo el mismo techo. Por su parte, Carolina Ardohain está actualmente casada con el empresario gastronómico y mantiene un vínculo cordial con Benjamín Vicuña, de quien se separó en el 2015.