Jazmín Oltra, hija de Freddy Villarreal y Carolina Oltra, reveló detalles de su vida junto a su padre, en una reciente entrevista. Ambos hablaron intimidades de la familia y cómo se encuentra su relación en la actualidad. Durante la misma, la adolescente contó el motivo por el que eligió usar el apellido de la madre, en lugar del de su padre.

“Quiero decir que hemos vivido un momento muy hermoso donde nos hemos dicho cosas muy lindas y otras que ya conocemos”, expresó Freddy, sobre entrevista mano a mano, llamada Viva la familia, que propone el diálogo entre familiares. De esta manera, se abrió el pie para consultarle por qué no quería usar su apellido. Jazmín no dudó en responderle, y le aseguró que no tenía nada que ver con una posible mala relación entre ambos.

Según contestó la adolescente, a Infobae: “Quedó Oltra y es más cortito. No tiene nada que ver la con la relación con papá”. Por el contrario, de cualquier posible rumor, Jazmín agradeció que “él está siempre para salvarme, hacerme un lugarcito, y ayudarme. En eso se dio. A veces me peleo con mi mamá y papá siempre está para solucionar”.

La relación entre Fredy Villarreal y Jazmín Oltra

A lo largo de la entrevista, padre e hija se sinceraron entre ellos y demostraron el cariño que sienten por el otro. Freddy admitió que le daba orgullo “cómo sos con tus amigas". El humorista destacó la solidaridad de su hija, y agregó: "Me da orgullo tu frescura, tu ingenuidad. Me gusta que no sepas todo porque no hay que saber todo en la vida”.

Por parte de Jazmín, le confesó que “había momentos, cuando tenía unos ocho años, en que me ponía a analizar y nunca en mi vida me peleé o me levanté enojada con él”. Segundos más tarde, reconoció que “capaz en lo que te equivocaste es en ser tan despistado...”. Si bien el imitador coincidió con su respuesta, la adolescente reveló que “yo también soy muy volada".

Jazmin Oltra y Freddy Villarreal demostraron tener una excelente relación. Si bien la adolescente haya elegido el apellido de Carolina Oltra, aseguró que se trataba de una elección más artística que de otra índole. En esa entrevista, dejaron en claro el lugar que ocupan en el otro, y enternecieron a todos los seguidores del humorista.