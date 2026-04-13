La historia de amor de Santo Biasatti y Carolina Fal: del evento donde se enamoraron hasta la separación con Ana Petrovic

Santo Biasatti y Carolina Fal protagonizan una historia de amor que comenzó en un evento social y se extendió durante años, marcada por la discreción y la construcción de una familia. Desde aquel primer encuentro hasta los cambios que atravesaron, el vínculo entre ambos se mantuvo en un plano reservado, cargado de momentos que definieron su relación.

De su primer encuentro a la separación de Ana Petrovic: La historia que unió a Santo Biasatti y Carolina Fal

Santo Biasatti y Carolina Fal construyeron una relación que se mantuvo durante casi dos décadas, caracterizada por la discreción y el bajo perfil. Su historia comenzó en un evento social donde se conocieron e iniciaron un vínculo que se consolidó con el tiempo. La pareja decidió mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, aunque se conocen algunos detalles de su día a día.

Santo Biasatti

Él era uno de los periodistas más respetados de la televisión y ella una actriz con una carrera reconocida. Se conocieron en 2005 a través de amigos en común y desde entonces iniciaron un vínculo que se consolidó con el tiempo. El primer encuentro marcó el inicio de una relación que se mantuvo en silencio durante meses.

En ese tiempo, Santo Biasatti aún estaba en pareja con Ana Petrovic, madre de sus hijos mayores, Mariano y Marcelo, pero poco después decidió separarse y comenzar una nueva etapa junto a Carolina Fal. La pareja se instaló primero en Puerto Madero y más tarde construyó una casa en Pilar, donde formaron su hogar.

Carolina Fal

Mientras el presentador continuaba con su carrera en televisión, la artista decidió dar un giro a su vida profesional. En 2007 se alejó de la actuación y comenzó a estudiar medicina. Tras completar su residencia en 2014 en el Hospital Austral, se incorporó al Hospital Muñiz, donde trabaja desde hace algunos años.

La llegada de sus hijas y los rumores de separación: La increíble historia de Santo Biasatti y Carolina Fal

En su relación, Santo Biasatti y Carolina Fal tuvieron dos hijas, Sofía, nacida en 2011, y Lucía, en 2013. Ambos momentos fueron anunciados por colegas del conductor en televisión, mientras él mantenía su estilo reservado y sin declaraciones públicas. La llegada de sus hijas consolidó la familia, siempre manteniendo el perfil bajo que los caracterizaba.

Santo Biasatti

El 28 de mayo de 2019, la médica y el periodista se casaron en una ceremonia íntima en el registro civil de la calle Uruguay. Los testigos fueron Mariano, hijo del presentador, y Celina, la hermana de la actriz. La noticia se conoció días después a través de redes sociales de amigos y colegas del conductor.

En 2023 comenzaron a circular rumores sobre una supuesta separación entre Santo Biasatti y Carolina Fal, luego de casi dos décadas de relación. La información señalaba que la diferencia de edad habría sido uno de los factores que afectaron la convivencia y que la decisión habría estado en manos de la médica. Sin embargo, el propio periodista desmintió la ruptura y comentó que estaban felices juntos.

Carolina Fal

Santo Biasatti y Carolina Fal son protagonistas de una historia de amor que comenzó en un evento social y se extendió a lo largo de los años. Desde la consolidación de la familia con sus dos hijas, Sofía y Lucía, hasta los rumores de separación tras su casamiento, la pareja recorre un camino donde la discreción marcó cada etapa de sus vidas.

VDV