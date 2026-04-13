Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl dieron cátedra de cómo lucir jean para looks cancheros en mujeres +65

Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl son de las modelos más importantes de la industria fashionista, gracias a su estilo elegante y sofisticado en todo momento. Desde trajes de baño hasta vestidos de gala, las mujeres saben cómo marcar la tendencia para las +65, dejando en claro que lo canchero es esencial en las últimas temporadas. En los últimos días, decidieron pasar un día de campo y diversión, y dieron cátedra de cómo combinar el jean para un look chic.

Nequi Galotti, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y el uso del jean chic

El look canchero de jean con el que Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl pasaron el día

Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl son parte de un grupo de modelos a las que denominaron "las Diosas", durante muchos años seguidos. Ellas se siguen robando las tapas de las revistas, y muestran su estilo sofisticado en cada evento en el que se presentan. Sin embargo, también encuentran la manera de pasar un lindo rato entre amigas, donde los expertos fashionistas las siguen observando. El pasado fin de semana dieron cátedra de cómo lucir el jean en un look canchero, con un gran día entre naturaleza y animales.

Las tres amigas coincidieron con las tonalidades marinas, apuntando a el azul en sus diferentes variables. Nequi Galotti y Teresa Calandra dieron cátedra de que el skinny jean también puede mantenerse en tendencia, mientras que Evelyn Scheidl apostó por el Oxford favorito de todos. Cada una marcó su estilo sofisticado, ya sea con la camisa y el chaleco, el suéter tejido o la remera holgada y elegante que hace destacar a los accesorios. Ellas se robaron los halagos de los expertos, y dieron cátedra de cómo lucir jean para looks cancheros en mujeres +65.

Nequi Galotti, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y el uso del jean chic

Rodeada de naturaleza y animales: el día favorito de Nequi Galotti

Nequi Galotti es una enamorada de la naturaleza y las nuevas aventuras. Desde viajes al exterior siendo host hasta un día en la Reserva Provincial Parque Luro, ella busca conectarse con el aire libre y reencontrarse con la tranquilidad del sol. Sin embargo, el pasado fin de semana, decidió hacer esta aventura rodeada de sus mejores amigas.

Junto a Grace Camara, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl, pasaron un día en el campo, donde las risas y los animales se robaron la atención. Nequi compartió las mejores postales en su cuenta de Instagram, y sus encuentros con perros y gatitos que le robaron el corazón. "Fin de semana en el campo, entre risas que no se pueden disimular y esa complicidad que nos identifica. Entre el verde, el aire puro y mucha alegría... haciendo de cada momento un pequeño gran festejo", escribió.

Rodeada de naturaleza y animales: el día favorito de Nequi Galotti

Sin embargo, los expertos fashionistas se hicieron presentes en este día, al notar que las tres diosas compartieron su amor por los looks cancheros formados a partir del jean. Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl dieron cátedra de cómo lucirlos para una salida al aire libre, y se robaron los halagos de las redes sociales. Entre colores marinos y sus diferentes estilos, dejaron en claro que mujeres +65 pueden apostar por lo chic si mantienen firme su marca personal.

A.E