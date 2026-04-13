Paula Chaves y Zaira Nara supieron tener una de las amistades más consolidades del ambiente. Unidas por el modelaje, forjaron un vínculo muy cercano por casi dos décadas, que terminó abruptamente en el 2022. Si bien los rumores son diversos, el que tiene más fuerza es el que indica que las modelos se distanciaron luego que la menor de la Nara comenzara un noviazgo con Facundo Pieres, exnovio de Chaves.

Pese a que ambas decidieron resguardar los detalles de la "ruptura" de la amistad, en los últimos meses diversos idas y vueltas dejaron en evidencia que hay cierta tensión entre ellas, y no habría "buena onda" como habían expresado tras el distanciamiento. Ahora, fue Paula Chaves que dejó en claro que no hay chances de reconciliación, al tomar la decisión de apartar a su examiga de un importante título que había asumido con Filipa, su hija menor.

La determinante decisión de Paula Chaves con Zaira Nara

Luego del WandaGate en 2021, se dejó en claro que Paula Chaves tenía una gran amistad con Zaira Nara al tomar la decisión de alejarse de la China Suárez, tras que se involucrada con Mauro Icardi cuando aún estaba en pareja con Wanda Nara. De esta forma, la dupla de amigas se consolidó aún más, evidenciando la gran complicidad que compartían desde principios de los años 2000 cuando cruzaron sus caminos en las pasarelas.

Sin embargo, poco meses después de esa ruptura amistosa con Suárez, las amigas sorprendieron con su propia "pelea". Durante algunas semanas, los usuarios de redes sociales detectaron que Paula y Zaira ya no compartían contenidos como solían hacer al mostrar sus momentos juntas, en distintos contexto. Rápidamente, crecieron los rumores de romance de Nara con Facundo Pieres, y de allí se especuló que las amigas se habían peleado debido a que el polista había sido novio de Chaves.

Con el paso del tiempo, ambas modelos dejaron en claro que efectivamente la amistad se había terminado. Aunque no escaparon de confirmar que el motivo había sido por este nuevo romance, la esposa de Peter Lanzani lo dio a entender al expresar públicamente que la distancia entre ellas se dio por la incopatibilidad de intereses e incomodidades. Y ahora, a cuatro años de este momento, Paula Chaves reveló que le quitó el madrinazgo a su examiga, quien había asumido ese importante rol con Filipa, su hija menor.

En las últimas horas, Zaira y Paula se encontraron en un evento de moda, y ante declaraciones en la prensa la conductora de Olga fue determinante al referise a su examiga, indicando que tienen diversos encuentros donde interactúan sin problemas. Sin embargo, ante la consulta sobre el vínculo "familiar" que mantenían por el madrinazgo que las unía, determinó: "Una de mis hijas era su ahijada". Al utilizar el tiempo pasado, dejó en claro que el título ya no le permtencía a la su exmaiga.

"No tenemos vínculo hace años, ya está", expresó Paula Chaves al respecto. La cronista de Infama (América) señaló que este tipo de títulos no se quitan y la modelo sostuvo:"Pasa en la vida, incluso amigas mías de grande que dicen que no vieron más a sus padrinos". Al ser consultada sobre su Filipa tenía una madrina nueva, indicó que esa información prefería mantenerla en privado, por lo que se especuló que la respuesta era por un sí.

Con estas últimas declaraciones, Paula Chaves dejó en claro que la distancia con Zaira Nara también se refleja en el vínculo que la hermana de Wanda tenía con su hija. La determinación tomada por la esposa de Peter Lanzani se trata de una demostración de que la amistad se terminó por completo con un alejamiento total.