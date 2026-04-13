El canchero look urbano chic de Delfina Chaves para Coachella: tachas, mezcla de géneros y cómodidad

Delfina Chaves es una de las actrices del momento, gracias a su participación en Máxima, la serie que narra la historia de Máxima Zorreguieta. Es así como la artista se volvió centro de miradas de las redes sociales, y una fuerte influencia en el estilo de moda minimalista. En los últimos días, se llevó a cabo el festival más importante de Estados Unidos, y donde los expertos de la moda no dudan en poner su ojo al momento de hablar de apuestas arriesgadas: Coachella. Chaves no dudó en aparecer, y lució un canchero look urbano chic que se robó los halagos.

El look de Delfina Chaves para Coachella

El look urbano chic de Delfina Chaves para Coachella

Coachella es el festival de música más importante de Estados Unidos. Con sus grandes escenarios y convocatoria masiva, las celebridades llegan al lugar imponiendo diferentes apuestas de la moda, y convirtiendo unos días de baile en una pasarela fashionista. Delfina Chaves fue una de las argentinas que dieron el presente en este increíble evento, y se sumaron a la tendencia de imponer su favorito. Con una clara búsqueda por la frescura para disfrutar de los conciertos, impuso el look urbano chic con algunos detalles que le robaron los halagos.

El look de Delfina Chaves para Coachella

En sus historias de Instagram, compartió las risas de un día completo en Coachella, junto a una reconocida marca de cerveza. Sin embargo, los expertos en la moda quedaron fascinados con el look de tonalidades oscuras. En la parte superior, marcó la frescura con un top musculosa minimalista total black. La misma iba en composé con unos lentes de sol y tenían detalles en plateado en sus tiras. La prenda estrella fue la falda larga, de un estilo parecida a la que se impuso hace unas temporadas con corbatas. Delfina Chaves marcó el movimiento de la tela escocesa con claros cortes y tachas que le daban una vuelta de tuerca más rockera.

El look de Delfina Chaves para Coachella

Argentina en Coachella: Emilia Mernes subió al escenario estadounidense

Argentina dio el presente en Coachella, ya sea como público fanático de la música como artista invitado. Entre algunos de los cantantes que se subieron al escenario, llamó la atención Luísa Sonza, quien decidió darle una sorpresa al público al invitar a Emilia Mernes a cantar su colaboración "Bunda".

La artista entrerriana, que venía de unos días difíciles en la mediatización, mostró que decidió dejar debajo del escenario todas las críticas y marcó una performance con bailarines y un tremendo look sensual total black. En su cuenta de Instagram, Mernes mostró el detrás de escenas y le agradeció a su colega por la posibilidad de subirse al gran escenario estadounidense, donde la moda y la música se fusionan en días exclusivos.

Argentina en Coachella: Emilia Mernes subió al escenario

Sin embargo, ella no fue la única representación de la Argentina. Delfina Chaves también fue parte como celebridad invitada, y demostró que es una influencia de la moda para las redes sociales. Con un canchero look urbano chic, de tachas, mezcla de géneros y cómodidad, la actriz de Máxima se robó los comentarios y halagos en el festival Coachella, uno de los más importantes alrededor del mundo. Sus seguidores no tardaron en destacarlo, al igual que su estilo minimalista que deja en claro en cada ocasión.

A.E