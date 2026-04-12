La historia de amor de Juana Viale y Yago Lange: del flechazo en una travesía en velero a recorrer el país en bicicleta

Desde el verano de 2023, Juana Viale y Yago Lange comenzaron a escribir una historia que combina romance, aventura y compromiso con el cuidado del ambiente. No obstante, la conductora y el ambientalista fueron dejando ver algunos detalles de su relación de manera gradual, a través de imágenes y momentos compartidos que despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes siguieron con atención cada nuevo indicio de este vínculo que se consolidó con el paso del tiempo.

Juana Viale y Yago Lange, la pasión por el medio ambiente

A tres años de aquel flechazo por primera vez mediante un viaje en velero, Juana Viale y Yago Lange pasaron de mantener un perfil discreto a mostrarse cada vez más unidos en distintos ámbitos, desde viajes y proyectos vinculados al activismo hasta eventos sociales donde ya no dudan en posar juntos. La aparición de la primera foto oficial de la pareja en un evento público marcó un nuevo capítulo en su historia, confirmando lo que muchos ya intuían: un romance que avanza a pasos firmes y lleno de complicidad.

Juana Viale y su novio Yago Lange | Instagram

A pesar de no haber ampliado los detalles de su noviazgo, se estima que se habrían conocido mediante los intereses en común relacionados con la protección del medioambiente. Ambos compartían espacios de militancia y actividades vinculadas al cuidado de los océanos, ríos y cuencas fluviales, una causa que ocupa un lugar central en la vida del joven, hijo del reconocido medallista olímpico Santiago Lange.

Juana Viale y su novio Yago Lange | Instagram

Romance, travesía y amor sobre ruedas

En este marco, durante el último fin de semana, Juana Viale y Yago Lange volvieron a sorprender a los usuarios al compartir en sus respectivas redes sociales imágenes de una travesía muy especial: un recorrido en bicicleta que combinó deporte, paisajes y momentos de diversión. Desde sus historias, la presentadora de Eltrece mostró parte del desafío con humor y entusiasmo, mientras registraba en primera persona los kilómetros recorridos y el impactante entorno natural que los rodeaba. "100km y cantando... perdón, y contando", escribió mientras ella misma filmaba en primera persona la pedaleada a dúo.

En una de las postales que más llamó la atención de sus seguidores, se los pudo ver sonrientes y muy acaramelados, posando frente a cámara con gestos de cariño que reflejan la solidez del vínculo. Las fotos, difundidas en sus respectivas cuentas de Instagram, dejaron en evidencia la naturalidad con la que comparten su día a día, sumando cada vez más momentos que fortalecen la idea de una relación basada en la complicidad y la aventura y la conciencia ambiental.

Yago Lange | Instagram

Cabe destacar que, el joven amante de los deportes compartió los detalles más íntimos del esfuerzo físico que implicó la jornada de ciclismo. En otras palabras, también tuvo su costo de recuperación y cuidado. En otra de las publicaciones, el atleta de 38 años mostró cómo fue el descanso tras largas horas de pedaleo, utilizando un dispositivo especial para masajear sus piernas y aliviar la tensión muscular, un detalle que dejó ver el detrás de escena de este tipo de desafíos deportivos que forman parte de su estilo de vida.

Hoy, entre travesías al aire libre, proyectos ambientales y escapadas que combinan amor y naturaleza, Juana Viale y Yago Lange consolidan una relación que parece crecer al ritmo de cada nueva aventura. Desde aquel primer flechazo en un velero hasta los actuales desafíos sobre ruedas, los tortolitos demuestran que su unión avanza con la misma energía que los impulsa a explorar nuevos caminos juntos. Más allá de su historia de amor, comparten un mismo modo de ver la vida: con conciencia, libertad y una profunda conexión con el planeta.

NB