Mario Massaccesi sorprendió a sus seguidores al compartir postales de su casa, un espacio donde cada rincón parece pensado para transmitir calma. Con una estética que combina lo orgánico con lo funcional, su hogar refleja una búsqueda clara: vivir rodeado de luz, texturas nobles y pequeños placeres cotidianos. A través de su cuenta de Instagram, el conductor abrió las puertas de su hogar y mostró sus lugares preferidos.

Mario Massaccesi

Así es la casa de Mario Massaccesi: detalles simples, luz natural y mucha personalidad

Uno de los ambientes que mejor sintetiza ese espíritu de Mario Massaccesi es el comedor, integrado a la cocina y bañado por luz natural. En una de las imágenes, se lo ve disfrutando de un desayuno simple pero cuidado: mate en mano, tostadas y frutas frescas sobre una bandeja de madera, con naranjas y manzanas que suman color y frescura a la escena. La mesa de madera, de líneas simples y cálidas, refuerza el estilo moderno.

Detrás, la cocina mantiene una estética minimalista y ordenada. Los estantes abiertos, con frascos blancos rotulados y vajilla a la vista, aportan un aire práctico pero también decorativo. La paleta de tonos neutros como blancos, cremas y madera clara potencia la luminosidad que entra por los ventanales con marco negro, un detalle que suma contraste y modernidad.

Así es la casa de Mario Massaccesi

La conexión con el exterior es clave: la luz que ingresa no solo ilumina, sino que también marca el ritmo del espacio. En esa misma línea, el patio con vegetación, donde se destaca un limonero que aporta verde y frescura.

Mario Massaccesi

Mario Massaccesi se suma a la tendencia deco de alfombras en la escalera

Otro de los puntos fuertes de la casa del periodista es la escalera, que combina elegancia clásica con un espíritu acogedor. Recubierta con una alfombra en tonos neutros, aporta confort y calidez en cada paso. La pared lateral, con una terminación tipo estuco, suma textura y un aire levemente rústico que contrasta con la estructura.

El barandal de metal negro, con detalles curvos y ornamentales, introduce un guiño más tradicional que eleva el conjunto. A lo largo del día, la luz natural entra en franjas y dibuja sombras sobre los escalones, resaltando las texturas y generando una atmósfera serena y luminosa.

Mario Massaccesi se suma a la tendencia de alfombra en la escalera

Así, entre materiales nobles, luz y detalles simples pero bien pensados, Mario Massaccesi deja ver que su casa es mucho más que un lugar: es un espacio donde lo cotidiano se vuelve protagonista y donde el confort convive con el estilo sin esfuerzo.