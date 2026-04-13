El cambio de look al que apostó Mica Viciconte y generó debate: “Los cambios no siempre avisan”

Mica Viciconte es una de las personalidades de internet que más debate genera a su alrededor. La guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann la pone en el medio de las miradas mediáticas, volviéndose parte de diversos comentarios. Tras una semana intensa y de varias acusaciones, la modelo y ganadora de Combate decidió hacer un radical cambio en su vida, y apostó por una de las tendencias del cabello que le brindó un "reset" de todo lo ocurrido.

Mica Viciconte

El radical cambio de look de Mica Viciconte, en medio de los escándalos

Las celebridades entienden que la moda no solo es un acompañamiento fashionista, sino una forma de imponer su actitud y personalidad frente a las cámaras y las redes sociales. Mica Viciconte se llevó los comentarios en las últimas semanas, debido a un nuevo escándalo que explotó entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. En medio de esta situación, y de los constantes ataques de algunso usuarios y medios de comunicación, la ganadora de Combate volvió a demostrar su personalidad, pero con un cambio de look que generó debate.

En su cuenta de Instagram, compartió un video junto a su peluquero de confianza, que decidió que era el momento de alejarse del corte por los hombros. De esta manera, se agregó extensiones rubias, haciendo más notorio el degradé del tono oscuro de sus raíces al claro de sus puntas. Así mismo, generó debate al profundizar: "Cuando todo alrededor cambia… actualizarte no es una opción, es parte del proceso. Los cambios no siempre avisan, pero sí marcan etapas. Y en esos momentos, elegir renovarte también es una forma de tomar el control". Algunos usuarios opinaron que este cambio vendría de la mano con los escándalos que protagonizó su pareja en los últimos días, y ella sentenció: "No es solo pelo… es actitud, es energía, es ese reset que te pone en otra sintonía".

La última gran polémica entre Fabián Cubero y Nicole Neumann que golpeó a Mica Viciconte

Nicole Neumann compartió en sus redes sociales que una de sus hija había sido internada. En la televisión argentina, dieron los detalles y así explotó el último escándalo de la familia Neumann-Cubero. Entre acusaciones y duros dichos, Fabián Cubero salió al cruce con su expareja, y las redes sociales comenzaron un fuerte debate sobre la postura de cada uno.

Lejos de lo que esperaba, Mica Viciconte se vio involucrada, tras duros dichos de Nicole, y sus haters no dudaron en atacarla. Cubero la defendió con lágrimas en los ojos, diciendo que ella tenía una buena relación con sus tres hijas y que no merecía el odio. La propia ganadora de Combate aseguró que no se involucraba en el escándalo y mantuvo el silencio frente a las cámaras, pero muchos periodistas apuntaron que la actitud de la pareja era extraña y daba una sensación de separación.

Mica Viciconte, Fabián Cubero

En medio de este escándalo y las suposiciones, Mica Viciconte apuntó por un radical cambio de look y dejó a la reflexión el rol del estilo personal en momentos decisivos. Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no dudaron en halagarla y en destacar esta actitud de la ganadora de Combate. Las extensiones de su cabello demostraron un cambio de estilo que fascinó a todos, pero abrió el debate sobre las razones.

A.E