Sofía Martínez reveló el mensaje que le mandó Antonela Roccuzzo ante los rumores de cercanía con Lionel Messi

Sofía Martínez es una del reducido número de periodistas mujeres que entrevistó a Lionel Messi en más de una oportunidad. No sólo al finalizar los partidos de selección, sino también, en estudios de televisión, donde ambos mostraron buena conexión. Como era de esperarse, esta presunta química ante cámara despertó los rumores de una cercanía sentimental con el astro argentino. Tal es así que incluso la propia Antonela Roccuzzo intervino al respecto y le envió un mensaje privado.

Antonela Roccuzzo le escribió a Sofía Martínez por Lionel Messi

Aunque Lionel Messi confesó en reiteradas oportunidades que no mantiene contacto físico con mujeres para no despertar especulaciones y cuidar su vínculo con Antonela Roccuzzo, lo cierto es que, desde que lo entrevistó Sofía Martínez el imaginario popular realizó un shippeo virtual que escaló hasta los medios de comunicación.

Sofía Martínez y Lionel Messi | Instagram

Ante esto, en una entrevista que mantuvo con el programa de streaming Punto A, la periodista deportiva reveló que mantuvo una charla por WhatsApp con la esposa del capitán argentino. “De repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”, le expresó la influencer llevando tranquilidad.

Asimismo, resaltó este gesto y remarcó la honestidad con la que se dirigió hacia su persona ante la presión mediática y las conjeturas que circulaban en la pantalla chica como en la web. “No tenía ninguna necesidad de escribirme… inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir”, reforzó.

Lionel Messi y Sofía Martínez | Redes Sociales

Antonela Roccuzzo y los supuestos celos hacia Sofía Martínez

Luego de que Argentina haya salido campeón del Mundial de Qatar 2022, el nombre de Lionel Messi y Sofía Martínez cobró especial protagonismo por la buena onda que se veía ante cámara cada vez que mantenían algún intercambio televisivo, ella desde su rol de reportera y él, como uno de los jugadores más aclamados del mundo.

En una entrevista con Puro Show (Eltrece), en 2023, la cronista derribó el mito de que Antonela Roccuzzo estuviese celosa. “Porque está ese rumor de que Antonella estaría celosa”, lanzó el movilero. “No, cero, cero, no sé de dónde sale, sinceramente. Al contrario, mirá, una vez salí con Antonela”, retrucó la ex participante de MasterChef Celebrity (Telefe). En esa misma línea, aseguró: “Yo la admiro un montón, por cómo lleva la locura que hay alrededor, por la familia que tienen, que me encanta, y realmente es admirable cómo se llevan ellos, cómo muestran su día a día sin grandes excentricidades. ¡Así que la mejor del mundo con Antonela!”, cerró.

De esta manera, una vez más, Sofía Martínez vuelve a dejar en claro que su vínculo con Lionel Messi es sólo profesional y que, como apasionada del fútbol, estar en contacto con una figura de esa índole le despierta en ella un sentimiento de admiración y fortuna. Esas mismas sensaciones se trasladan hacia su núcleo familiar, donde resaltó la humanidad de Antonela Roccuzzo en ponerse en contacto con ella para transmitirle tranquilidad sobre estas versiones que circularon en los medios y se instalaron en el imaginario colectivo.

NB