La nueva vida de Santo Biasatti a los 83 años: lejos de la televisión, romances silenciosos y perfil bajo

A los 83 años, Santo Biasatti sigue moviéndose en los medios con el mismo estilo de siempre: perfil bajo, pocas exposiciones personales y una presencia apoyada en el trabajo. Después de décadas como una de las caras más reconocidas de la televisión abierta, hoy su día a día pasa por otro lado, más lejos de ese ritmo, con formatos más acotados y una vida privada cada vez más resguardada.

Santo Biasatti y su última etapa en televisión

Su último paso por la pantalla fue en Net TV, donde condujo Reperfilar, un ciclo informativo que funcionó como cierre de su etapa televisiva más reciente. Desde entonces, su presencia pública se reordenó hacia un vínculo más selectivo con los medios, con apariciones puntuales y sin la exposición diaria que implica la televisión y, en paralelo, encontró en la radio un espacio más alineado con este momento, donde la palabra vuelve a tener otro peso.

Santo Biasatti en su paso por Reperfilar

Ese recorrido recae en una trayectoria extensa que comenzó en la década del 60 en la revista Atlántida y que luego lo llevó a posicionarse en radio y televisión. Pasó por emisoras como Del Plata, Rivadavia, La Red y Mitre, donde incluso fue gerente de noticias, y también formó parte de redacciones como Gente y Crónica. En televisión, su figura quedó asociada a Telenoche, que condujo durante años junto a María Laura Santillán, y a Otro tema, el ciclo político que lideró en TN durante más de una década.

A lo largo de su carrera entrevistó a figuras como el papa Juan Pablo II y el subcomandante Marcos, y fue reconocido con múltiples premios, entre ellos nueve Martín Fierro, incluido el de Oro en 1996 y ocho Broadcasting. Biasatti también mostró una capacidad sostenida para adaptarse a distintos formatos y plataformas, manteniendo su estilo en contextos diversos. En 2017 impulsó su propio portal de noticias, “Puntoseguido”, donde exploró nuevas formas de circulación de la información por fuera de los medios tradicionales.

Santo Biasatti en Radio Continental.

Ese presente se completa con su trabajo en Radio Continental, donde conduce “Santo Continental” en la primera mañana, un ciclo que lo vuelve a ubicar en un terreno en el que se desenvuelve con facilidad. Allí combina actualidad, análisis y entrevistas en un formato que prioriza el desarrollo de ideas y el tiempo para pensar. En simultáneo, mantiene una fuerte presencia en Instagram, donde comparte fragmentos de las entrevistas y momentos destacados del programa.

Santo Biasatti y su forma de cuidar lo privado

Lejos de la pantalla chica, su vida personal siguió siempre la misma lógica de reserva. Su relación más conocida es con Carolina Fal, con quien construyó un vínculo de casi dos décadas y formó una familia con sus hijas, Sofía y Lucía. Desde el inicio, ambos eligieron sostener esa historia por fuera de la exposición, incluso en momentos en los que el interés alrededor de la pareja crecía de manera exponencial.

Santo Biasatti y Carolina Fal

Esa decisión se mantuvo con el paso del tiempo, también frente a versiones o especulaciones que circularon en distintos momentos. Fiel a su estilo, Santo Biasatti evitó entrar en ese terreno y, cuando lo hizo, fue de manera puntual, con intervenciones breves que no permiten ahondar más en el tema. Con los años, Fal también redefinió su propio camino: se alejó de la actuación y se volcó a la medicina, una decisión que acompañó un perfil cada vez más bajo. Incluso su casamiento en 2019 se mantuvo en un plano íntimo.

Así, lejos del ruido, Santo Biasatti sigue activo en los medios, pero bajo sus propias reglas, sosteniendo una forma de hacer periodismo que nunca necesitó exponerse más de la cuenta.