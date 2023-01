Luego de centenares de acusaciones y un gran polémica que acaparó la atención del país, el padre de Camila Homs quiso calmar las aguas luego de la acusación de robo y se mostró comprensivo con Rodrigo de Paul. "No debe estar pasando un buen momento", expresó Horacio.

El 2022 terminó de manera muy escandalosa para el 7 de la Selección, la familia Stoessel y los Homs. Tras una filtración masiva de chats y audios que comprometían a ambas partes, de Paul denunció a su ex yerno y éste lo amenazó con exponer el robo de dinero que le hizo a Camila. Luego de un mes de calma, Horacio Homs rompió el silencio y dijo que "Los caballeros no tienen memoria".

En conversación con Socios del Espectáculo, Horacio habló sobre los audios, negó haberlos filtrado él y admitió estar avergonzado por lo que se escuchó en ellos. "Por supuesto que los audios no se filtraron por mi parte. No hay ninguna amenaza allí, le dije que me iba a conocer por lo que podía llegar a decir de las cosas que sé", le comentó Homs al periodista.

El padre de Camila confesó haberlo amenazado con exponer el crimen porque no le gustó todo lo que estaba escuchando sobre su hija y la amenaza con la causa judicial de la cual Horacio quedó absuelto. En cuanto al robo, Homs expresó que "Los caballeros no tenemos memoria. Él sabe bien de qué estoy hablando. Yo no quiero decir nada más. Dije barbaridades que no debí decir pero eran por la calentura del momento".

Queriendo calmar las aguas con el padre de su nieto, Horacio Homs se mostró comprensivo con Rodrigo de Paul y aseguró que no está en el mejor momento, ni de su carrera o a nivel familiar. "Siempre digo que a Rodrigo hay que entenderlo. No debe estar pasando un buen momento, está desacertado", finalizó el padre de Camila Homs.

Hace una semana Tini Stoessel estrenó su canción "Muñecas" y al instante del lanzamiento, la publicación de Tini se llenó de comentarios y entre ellos destacó el de Rodrigo de Paul. "¡Cuánto te admiro! LA ROMPÉS", le escribió el 7 de la Selección junto a un montón de emojis refiriéndose a lo bomba que es su novia. A su vez, Antonela Roccuzzo también decidió dejarle un comentario a la artista para celebrar el lanzamiento.

