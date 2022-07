La primera edición de El Hotel de los Famosos llegó a su final. Durante más de 100 días, 21 participantes, famosos en diferentes rubros del entretenimiento, pasaron por el lobby del hotel más polémico del país.

En la gran final de reality, los exparticipantes tuvieron la posibilidad de volver a entrar para pasar una tarde junto a los dos finalistas y más tarde, ver desde las gradas de la Hache a los duelistas de la final, Martín Salwe y Alex Caniggia.

Hotel de los Famosos: los grandes ausentes en la final.

Pero no todos fueron, hay participantes que se fueron de El Hotel de los Famosos y no quisieron saber nada más del reality; no obstante, hubo otros que desfilaron por cada uno de los programas donde les pedían entrevistas, pero dieron el faltazo en la final.

Hotel de los Famosos: los grandes ausentes en la final.

Los grandes ausentes de la gran final de El Hotel de los Famosos son: Leo García, Kate Rodríguez, Rodrigo Noya, Emily Lucius y Silvina Luna. Los cinco exparticipantes le dieron el espaldarazo a El Hotel de los Famosos y no asistieron a la gran final.

Recordemos que Leo García fue el primero abandonar por voluntad propia el juego, luego de no soportar la presión y de tener diferencias irreconciliables con otros participantes y hasta con la producción. Su mayor conflicto dentro del hotel fue con Martín Salwe, uno de los que hoy jugó la final, por lo que se esperaba que no estuviera. Es de aclarar que la final se grabó el pasado 9 de junio.

Hotel de los Famosos: los grandes ausentes en la final.

Rodrigo Noya abandonó para integrar el elenco de una obra de teatro que está de gira por el país, por lo que se entiende su ausencia. Emily Lucius al salir del programa entró en una profunda crisis al encontrarse con la realidad de la euforia que el programa produjo entre los televidentes.

Hotel de los Famosos: los grandes ausentes en la final.

Kate Rodríguez es una de las participantes de las primas en salir y de las que más ha estado en los programas a la que la invitan y, por otro lado, está Silvina Luna, que sufrió, dentro del hotel, varios episodios delicados de salud.

Alex Caniggia se reencontró con Melody Luz

Melody Luz se reencontró con Alex Caniggia, luego de estar varias semanas separados, debido a la salida de la bailarina debido a una lesión en El Hotel de los Famosos, a solo días de entrar en la recta final. Los novios sellaron su reencuentro con un gran y profundo beso.

Hotel de los Famosos: los grandes ausentes en la final.

El gerente del Hotel, Gabriel Oliveri, invitó a todos los participantes para darle un cierre simbólico y litaral al hotel, antes de la gran final en el último duelo de la Hache. "Todo tiene un final… Los exs participantes de El Hotel De Los Famosos recorrieron las instalaciones por una última vez y recordaron momentos importantes de la competencia. Martin Salwe y Alex Caniggia fueron los encargados de cerrar las puertas del hotel", informó la cuenta oficial del reality.