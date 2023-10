Aparecieron imágenes de la intensa pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH

Tanto Belén Francese como Andrea Rincón se viralizaron recientemente en las redes sociales por una pelea que protagonizaron en "PH: Podemos Hablar". Ahora, finalmente revelaron el video en donde se ve claramente el cruce de ambas figuras.

Durante la grabación del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, Belén contó que durante su separación, sintió que Andrea le tiraba onda. A pesar de decirlo con una sonrisa en la cara, la exhermanita no se lo tomó de la mejor manera.

Imagen reciente de Andrea Rincón.

"Yo perdón, pero te lo quiero decir, lo que hiciste a mí no me parece", expresó Rincón desde el punto de encuentro, y continuó: "Primero porque sabes que lo que dijiste no fue así, lo estás inventando para generar, eso no se hace, yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada".

Por último, Andrea Rincón apuntó aún más enojada contra Belén Francese: "Si te equivocaste pedime disculpas", y para cerrar el tema aclaró sin filtros: "No me gustas, no me gustaste nunca".

Qué dijeron las angelitas sobre la actitud de Andrea Rincón con Belén Francese

Mientras hablaban sobre la fuerte pelea, Maite Peñoñori comentó indignada: “Perdón, es innecesario. Para qué vas a esos programas para exponerse?, sabes que PH todos hablan de todo”.

Por su parte, Marcela Feudale recibió un mensaje en medio del programa de América TV con un rumor que indicaba que la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese fue armada, sin embargo, esto no le gusto ni a las angelitas ni a Ángel de Brito.

J.C.C