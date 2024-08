El Cris Morena Day fue una noche de reencuentros entre artistas que fueron parte de las novelas exitosas de la actriz. Un momento muy especial en el Teatro Gran Rex fue volver a ver a los Teen Angels juntos.

La icónica banda se separó en el año 2012 y, desde ese entonces, no se habían mostrado todos juntos nuevamente. En este reencuentro también sorprendió ver juntas a la China Suárez y a Gime Accardi.

El distanciamiento entre la China Suárez y Gime Accardi

Las actrices formaron una relación de amistad muy unida después de Casi Ángeles, pero en el año 2017 Gime contó que estaba distancia de la China tras la muerte de Santiago Vázquez, hermano de Nico Vázquez. "Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi", dijo la actriz.

La China Suárez y Gime Accardi estuvieron distanciadas un tiempo

Gime Accardi, en ese entonces, fue muy contundente con sus dichos. "No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas", concluyó la actriz sobre el tema.

Gime Accardi y la China Suárez tuvieron una relación muy cercana

Después de unos años, tanto la China como Gime comenzaron a dar indicios de que su relación había mejorado. En el año 2020, Accardi realizó un vivo en su Instagram y algunos seguidores le consultaron por su vínculo con Suárez. "Con ella (la relación) está súper bien, pero hace un montón. Nos admiramos, nos queremos mucho. Estuvimos distanciadas un tiempo.", explicó Gime en el vivo.

La China Suárez y Gime Accardi se reencontraron en el Cris Morena Day

"En privado nos hablamos mil veces, nos encontramos en miles de eventos, nos abrazamos, hablo de Rufi, de los chicos, ella me pregunta cosas a mi... Estoy en contacto, lo que pasa es que no lo hago público porque no es que me saco una foto y la subo. Pero está todo súper bien, no pasa nada", concluyó Gime Accardi en su vivo del año 2020.

La China Suárez y Gime Accardi se reencontraron en el Cris Morena Day

En marzo de 2023, la China y Gime estuvieron presentes en una fiesta que realizó Emilia Attias en el boliche Áfrika. Junto a muchos amigos que tienen en común, las actrices se mostraron juntas y disfrutando del momento; bailaban, posaban para los videos y publicaron en sus redes lo bien que la pasaron esa noche.

Luego de eso, se deben haber encontrado en otros eventos pero no hay fotos ni videos que lo comprueben. En el Cris Morena Day fue donde, nuevamente, se las vio juntas en público. Gime y la China compartieron el momento del reencuentro de los Teen Angels, donde se sentaron una al lado de la otra y se vio que tienen una buena relación.

La China Suárez y Gime Accardi juntas en el Cris Morena Day

Capaz no volverán a su vínculo íntimo que habían construido hace unos años, pero Gime Accardi y la China Suárez se quieren mucho y tienen una relación cordial. Las actrices dejaron los problemas atrás y se respetan mucho como personas, Gime la hizo parte en un video que publicó en sus historias también.

La China Suárez y Gime Accardi pudieron limar asperezas y el cariño que se tienen fue más fuerte para poder tener un vínculo ameno. El Cris Morena Day fue un evento de mucho amor y nostalgia para los que fueron parte, las actrices estaban felices y compartieron el escenario sin problema.

