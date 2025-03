Laura “Panam” Franco, su marido Ricardo Pini y sus hijos, Sofía, Luca y Bautista adoran celebrar tanto la vida y los sueños, como las nuevas vueltas al sol donde la música y el espíritu lúdico son siempre protagonistas.

“El cumpleaños de Bautista fue una fiesta llena de alegría, goles y abrazos de ositos panda. La temática fue cien por ciento su elección y a mí me encantó la idea de mezclar sus dos pasiones. Mi hijo soñaba con esta combinación única: fútbol y pandas, porque ama a Ronaldo y a estos tiernos animalitos", contó su Panam en CARAS, post festejo futbolero, con ambientación premium de Natalia Raviola: un clásico en los mega eventos de la conductora infantil.

Bautista celebró con su mamá, su padre, Ricardo Pini, y sus hermanos, Sofía y Luca.

“Bautista ama el fútbol desde chiquito, siempre con la pelota en los pies. Inventando jugadas y soñando ser como Ronaldo en lo suyo. Por eso alquilamos el maravilloso complejo “Noble Geba” de canchas de fútbol y también sumamos juegos inflables para que los entretiempos entre ca da partido sea más divertido”, detalló Panam, la exitosa cantautora que cada año sorprende renovando catálogo de canciones y repertorio.

Fútbol y pandas, la temática del cumple del hijo menor de Panam.

Qué dijo Panam sobre la personalidad de su hijo menor, a quien también le dedicó una canción

“Puedo asegurarte de que su espíritu irradia felicidad. Bautista cumplió 8 añitos, pero para mí sigue siendo ese bebote que me miraba con esos ojitos llenos de amor. Lo veo crecer, aprender, reír. A veces lo miro y todavía lo veo de 3, cuando me decía: “Mami, upa”. El corazón de mamá nunca deja de verlos chiquitos. Me pasa lo mismo con Luca y Sofía”, admitió la artista

Bautista, fan del fútbol y de Ronaldo.

Frente a un año de novedades musicales “lleno de shows y mucha magia”, Panam, conductora infantil y productora, confirma estar trabajando en nuevas canciones, camino a su álbum número 12 “PIMPUMPAM PANAM” con 14 letras de su autoría y música de su incondicional colega Carlos Tarrío.

Además, se prepara con ansias y dedicación para cerrar la jornada del escenario “Kidzapa looza” el sábado 22 de marzo dirigido a sus “Chiquipines” de todas las edades. "También sigo alimentando de contenido mi canal de YouTube donde ya somos 815 mil suscriptores y sigo los fines de semana en las mañanas de mi querido Canal Trece", agregó-

Panam, mamá orgullosa, posó feliz con la ambientación genial del cumple.

Panam también se refirió al lugar que ocupa su familia en su vida. "La familia es mi refugio, mi lugar en el mundo. No hay nada más lindo que compartir cada momento juntos, reírnos, jugar, cantar. Con mi marido Ricky estamos más que orgullosos del hogar que hemos con formado con nuestros tres tesoros. Y en cada celebración, en cada instante, me doy cuenta de que lo mejor de la vida es disfrutar con quienes más amamos”, concluyó.

Texto: Sabrina Galante.

Agradecimientos: Ambientación Natalia Raviola, NobleGeba el lugar, Luz Méndez video, Gladys Andrade y Diego inflables.

Fotos: Diego Larocca.