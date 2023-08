Indiana Cubero continúa distanciada de Nicole Neumann, tras la interna familiar y la denuncia que le puso a su madre. En estos momentos la joven que a fin de año cumplirá 15 años, volvió a una de sus pasiones que dejó de lado hace un tiempo, el modelaje y quién estuvo a su lado en todo momento fue Fabián Cubero.

Desde Instagram, el exfutbolista publicó postales de la previa de Indiana, mientras la maquillaban y preparaban para una producción de fotos en una cancha de fútbol. Luego, su padre se sumó posando desde el arco como si fuera a atajar la pelota y después junto a su hija con palos de hockey.

Indiana Cubero y Fabián Cubero

En dicha producción que protagonizaron padre e hija, se los vio muy cómplices y felices, en donde lucieron ropa deportiva para una marca. Ambos lucieron conjuntos con zapatillas, Indiana en colores fucsias y rosas y Fabián en varias tonalidades de azul.

Indiana Cubero

Vale recordar que, en medio del conflicto con Nicole Neumann, Indiana intentó mantenerse fuera del ojo público, no usando sus redes sociales, como tampoco mostrarse frente a la prensa, pero todo cambió cuando fue a vivir con Fabián Cubero, Mica Viciconte y su hermanito Luca Cubero, aunque continúa siendo muy cuidadosa con su intimidad.

Cómo será el cumpleaños de 15 de Indiana Cubero

Desde Intrusos aportaron nuevo detalles sobre la relación y cómo sería el cumpleaños de 15 de Indiana, fue Laura Ufbal quien explicó: "No hay ningún acercamiento. En los medios pusieron que Nicole Neumann le va a hacer la fiesta de 15''.

Luego, añadió: ''Ella no va a hacer ninguna fiesta. Lo que yo conté es que Mica y Cubero le ofrecieron hacer una fiesta de 15 pero Indiana no quiso. Es una chica que está pasando un momento en el que no tiene relación con su mamá", reveló sobre Indiana Cubero

D.M