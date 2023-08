Indiana Cubero sigue estando en el foco de las polémicas por su conflictiva relación con Nicole Neumann que habría necesitado de intervención legal para calmar las aguas. La modelo brindó una entrevista a la revista Hola! Argentina e hizo referencia a la fiesta de quince que quiere organizarle a su hija mayor a pesar del distanciamiento.

Cómo será el cumpleaños de quince de Indiana Cubero

Indiana nació el 18 de octubre del año 2008, cuando la relación entre Nicole y Fabián Cubero estaba de maravillas. En poco más de dos meses, la adolescente estaría recibiendo los tan esperados quince años por muchas pequeñas, pero desde principio del 2023 que no entabla un buen vínculo con la rubia.

Hace algunos meses, los medios indicaron que la adolescente habría sufrido un ataque de nervios en el colegio tras una visita de su madre y, junto con esa información, se conoció la supuesta denuncia contra Neumann. Sin embargo, en una entrevista que brindó la modelo a revista Hola! Argentina, expresó que "Yo misma impulsé un “bozal legal... se han dicho un montón de cosas, y casi todas son mentira".

En Socios del Espectáculo, los conductores y panelistas analizaron la entrevista a la modelo y se centraron en la posible fiesta de quince años. "La nena no quiere el festejo, pero ella la está incentivando para que haya", revelaron desde el estudio de canal Trece. Pero según habló la futura esposa de Manu Urcera, está intentando convencerla de que no deje pasar una fecha importante para ella.

La fiesta sería una reunión pequeña con las personas del círculo más íntimo para no dar lugar a un escándalo mediático. Pero la situación es muy difícil ya que se encuentra la fiesta que le organizaría Mica Viciconte, con quien Indiana parece tener una muy buena relación.

La última salida de Indiana Cubero con Nicole Neumann

"Estamos viendo qué hacer. Siempre se supo que a ella no le gusta estar mucho en el centro. Estoy tratando de convencerla de que no deje pasar este momento, pero entiendo también que no debe ser fácil vivir una situación así con todo lo que está pasando. La acompaño y se hará lo que ella desee y le haga bien en este momento", declaró Nicole a la revista.

Indiana Cubero con Fabián Cubero y Mica Viciconte

En estos momentos, Indiana Cubero está resguardada en la casa de su padre junto a la exparticipante de Combate, mientras que Nicole Neumann busca resolver el conflicto de la manera más amena posible y proteger a Sienna y Allegra Cubero, quienes tampoco la estuvieron pasando bien durante los últimos meses.