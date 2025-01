Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, en medio de su reciente separación con Wanda Nara, hizo una inesperada denuncia en sus redes sociales. El músico quien dio por concluida su relación afectiva con la modelo durante el fin de semana, aseguró que está viviendo un infierno en su hogar.

L-Gante y Wanda después de dos años de idas y vueltas, viajes románticos a Río de Janeiro y Europa, convivencia con Jamaica y las hijas de Wanda, finalmente decidieron comenzar el 2025 separados. La decisión habría sido tomada por la conductora, sin embargo, el reconocido referente de la Cumbia 420 lo atribuiría a otro factor que lo atormenta.

La inesperada denuncia de L-Gante en medio de su separación de Wanda Nara

El cantante denunció que es víctima de brujería. En las últimas horas compartió una serie de imágenes y videos en donde exhibe los movimientos extraños que suceden en sus dos casas. Elian, en los videos, habla de que escucha ruidos, puede ver sombras moverse e incluso lo atribuye a una entidad maligna que está intentando arruinarlo.

En el programa de Carmen Barbieri, Majo Martino se refirió a L-Gante y habló sobre la presunta conversación que tuvo con él. En esta charla el músico le habría confesado que su preocupación por los “espíritus” que se encontrarían alojados en su hogar fue tal, que contrató a una persona para que realice una limpieza energética.

“Me dijo que llevó a una señora para que hiciera una limpieza y que hace tiempo que la viene pasando mal y que le suceden cosas raras", contó al aire Martino.

“Nunca puedo dormir en mi casa, hay mucha mala energía. Me da bronca que la gente no me crea. Si la gente escuchara las cosas que yo escucho, también sentiría miedo”, sentenciaba el músico según Majo Martino. Además, a L-Gante se le habrían averiado dos autos en el último tiempo, así como también sufre de insomnio por las noches y se encuentra incapaz de disfrutar de la vida como antes lo hacía según el relato de la periodista.

A esta racha de mala suerte que estaría atravesando L-Gante, ahora se sumaría su ruptura con la rubia. El reconocido cantante de 24 años decidió atribuirle estos sucesos a un posible maleficio que le habrían realizado. Según él se trataría de un trabajo producto de la brujería que hicieron que su hogar se convirtiera en un infierno.

C.G