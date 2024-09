Nico Occhiato viajó a Europa con Flor Jazmín Peña, su compañera de programa y pareja. Durante el mismo disfrutaron de los distintos paisajes que ofrecían los países que visitaron, llegando al final de su aventura decidieron separarse, por lo que el conductor se fue para el sur de Italia con el fin de conocer la casa que era de sus abuelos.

Nico Occhiato

Así es el pueblo que visitó Nico Occhiato para encontrarse con su pasado familiar

Durante todo el viaje, el conductor de Nadie dice nada le fue mostrando cada parada que hicieron con Flor Jazmín Peña a sus seguidores, haciéndolos parte de este viaje tan esperado. Cuando se estaba terminando estos días, Nico Occhiato aclaró: “La última etapa (de las vacaciones) solos. Flor se va para España y yo para el Sur de Italia”.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Por lo que luego de esta separación el conductor recorrió algunos pueblos italianos, los cuales son importantes para su familia, ya que varios antepasados vivieron por allí. Por esto publicó un emotivo video mostrando todo su recorrido y la reacción que sus abuelos tuvieron con toda esta aventura que realizó.

“Fue una experiencia increíble, todavía sigo movilizando y muy emocionado con lo que viví estos dos días, me hizo entender un montón de cosas de mi familia, de mi personalidad y sobre todo de dónde vengo”, reflexionó emocionado Nico Occhiato. Pero lo más importante para él fue poder brindarle la oportunidad a su familia de vivirlo a través de él.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

El primer destino de Nico Occhiato en Italia fue Vena Inferiore, un pueblo pequeño al sur del país, no es un destino turístico, sino que su abuela, la nonna Rosa nació en este lugar. A través de sus redes compartió este recorrido por las estrechas calles llenando de emoción a todos sus seguidores. “Hoy pase un día hermoso y especial”, dejó en su posteo.

Además de compartir las imágenes del pueblo con todos sus seguidores compartió una reflexión íntima que movió muchas cosas en su interior, sobre todo la conexión que este sentía con el lugar. “Fue muy mágico lo que pasó y es increíble lo cómodo que me sentí con toda la gente que me fui cruzando a la que no conocía, pero claramente algo nos une, la sangre, nuestras raíces”, expresó Nico Occhiato.

Luego de su paso por Vena Inferiore, el conductor continuó su viaje llenándose de emociones por otro pueblo, donde nació su otra abuela, la nonna Conce. “Estoy muy movilizado y emocionado por lo que viví en todo el día, es hermoso saber de dónde venimos”, comentó Nico Occhiato.

Publicación Nico Occhiato

Este segundo video duró 14 minutos, donde el conductor describió como fue esta nueva experiencia donde conectó con todas sus raíces. En una parte del video, Nico Occhiato realizó una video llamada con su abuela mostrándole los lugares que recorría, haciéndola recordar momentos de su infancia lo que los llevó a revivir recuerdos emocionando a todos sus seguidores.

VDV