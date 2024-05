Laurita Fernández se encuentra en uno de sus momentos laborales más importante de su carrera y es la protagonista de la obra de teatro "Legalmente Rubia". Resulta que la bailarina subió una historia en Instagram en el que se disculpó por no poder hacer la presentación por un problema en la voz.

El inesperado y preocupante motivo por el que Laurita Fernández apareció llorando en sus redes

Recientemente, la actriz subió un comunicado en sus redes sociales en donde se la ve llorando por no poder hacer la obra de teatro. "Estoy SIN VOZ. Me agarró una gripe fuerte que intenté no darle lugar pero ayer a la noche quedé muda. SE SUSPENDE LA FUNCIÓN DE HOY", escribió Laurita junto a una foto de ella llorando.

"Siento mucha impotencia y bronca, jamas suspendí o falte a una función en mi vida, pero tengo que recuperarme y lo mejor es hacer reposo hoy. EL FINDE VUELVO CON TODO. GRACIAS POR ENTENDER. Y los esperamos pronto para poder disfrutar de la función como se debe", escribió Laurita Fernández en sus redes sociales con lagrimas en los ojos por tener que suspender una de las funciones de "Legalmente Rubia".

