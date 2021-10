Durante la cuarentena estricta por coronavirus, y luego de varios años en la pasarela, Ingrid Grudke empezó un duro entrenamiento para competir en el IFBB European Fit Model Championships, logrando excelentes resultados. Pero en los últimos días, la top model dio una entrevista con Mitre Live, y en vez de hablar sobre su presente fitness, confesó uno de los momentos más duros en su carrera.

Ingrid Grudke aseguró haber sufrido acoso sexual en una producción

“La pasé mal y me sentí incómoda muchas veces” comenzó diciendo la modelo, mientras recordaba un terrible momento que sufrió cuando grababa una publicidad. “Eso era normal hace 25 año atrás. En ese momento, era natural y normal” agregó, al asegurar haber sido víctima de acoso y situaciones incómodas durante los castings.

"En un comercial me pasó eso. Una situación incómoda y hasta el modelo me dijo. Antes era normal, me tocó la cola. Tenía 23 años. En ese momento lo hablé con mi compañero y me enojé varias veces” confesó la conductora, mientras aseguraba que en la actualidad la gente lo toma como una terrible situación, mientras en el pasado estas situaciones eran cotidianas.

“Hay hombres que se ríen, aunque no estén de acuerdo. Cuando el hombre diga que no estuvo bueno lo que se hizo, sino las mujeres quedamos como unas locas. La fuerza está en que los hombres ayuden y empaticen” confesó la top model mientras recordaba la terrible situación que vivió donde productores y directores “daban chirlos en la cola” cuando una modelo tenía problemas en ponerse algún tipo de lencería.

Ingrid Grudke, fisicoculturista de competición: participó en el torneo de Schwarzenegger

Atrás quedó la modelo de aspecto frágil. Hoy Ingrid Grudke muestra una imagen física muy alejada a la que conocimos durante su extensa y exitosa carrera de modelo de alta costura.

La top, de 45 años vno entrenando sin descanso y se enfocó en el nivel profesional del fisicoculturismo con el objetivo de presentarse en el certamen de Arnold Schwarzeneger.

Orgullosa del cambio que logró en su cuerpo, a raíz no sólo del entrenamiento sino también del acompañamiento en la alimentación, Ingrid compartió dos imágenes suyas, en bikini, en donde se ve claramente cómo sus músculos se desarrollaron gracias a su rutina.

"Me habrán escuchado más de una vez decir que cada mujer es única! Que nunca debemos compararnos y que siempre tenemos que fijarnos en nuestra herencia genética y en base a eso, sacar nuestra mejor versión, pero que todo depende de nuestra voluntad", comenzó su relato en la red de Instagram.

