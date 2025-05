Carmen Barbieri generó preocupación en todos sus seguidores, cuando se dio a conocer que había sido internada de urgencia. La conductora viene de un delicado momento emocional, tras haber sido abruptamente desvinculada de El Trece. Si bien durante semanas estuvo bien, el martes 13 de mayo se dio a conocer que tuvo un fuerte dolor en el pecho. Teniendo en consideración sus antecedentes de salud, decidieron ingresarla a una clínica de Buenos Aires, y la noticia se volvió tendencia.

Carmen Barbieri

La salud de Carmen Barbieri: ¿Qué ocurrió?

Carmen Barbieri se volvió tendencia en los últimos días, por un problema de salud. La conductora había presentado fuertes dolores en el pecho y, con un antecedente delicado, decidió ir a la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue ingresada de urgencia. Allí, quedó internada por dos días y pasó la noche en la sala de terapia intensiva. Los médicos tomaron la decisión para que pudieran realizarse estudios y exámenes, y así identificar el malestar.

Carmen Barbieri

Sus seguidores no tardaron en expresar su preocupación, y los medios de comunicaciones buscaron algún ser cercano para que pudieran darle novedades. Durante la tarde del miércoles 14 de mayo, Fede Bal mantuvo conversaciones con Primicias YA, y aseguró que su mamá ya se encontraba bien. Confirmó que no se había tratado de un infarto, pero explicó que pasó la noche en la clínica "porque hay que llevar un control cuando a uno le duele el pecho". El hijo de Barbieri contó que ella "pasó una buena noche y ahora más tarde le dan el alta".

Fede Bal y Carmen Barbieri

Unas horas más tarde de este suceso, Carmen Barbieri se encontraba mejor de salud y pudo mantener conversaciones con Viviana Canosa, mientras salía de su internación de urgencia. "Les pregunté a los médicos qué tuve y me dijeron ‘no te podemos decir lo que tuviste, pero sí te podemos decir lo que no tuviste, no fue un infarto, ni uno grande ni uno chiquito’", reveló la conductora. De esta manera, aseguró que no tiene que hacer tratamiento, ya que se encontraba perfecta.

La salud de Carmen es un tema de preocupó a muchos usuarios y espectadores de la televisión. Sin embargo, con el correr de las horas, la tranquilidad fue llegando hasta que la propia conductora pudo referirse y contar que se encontraba perfecta. La noticia se volvió tendencia durante estos días, y dejó muchos debates abiertos sobre el comienzo de sus malestares emocionales y físicos. Hoy en día, ya se encuentra en su casa, y se prepara para sus próximas responsabilidades laborales.

A.E