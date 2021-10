Involucran a la China Suárez con un jugador de la Selección Argentina

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi es la ruptura del año y el tema de la semana. Mientras siguen apareciendo chats entre el delantero del Paris Saint-Germain y la China Suárez, ahora surgen nuevos romances para la actriz a la que se la involucró, en el día del ayer, con Rodrigo De Paul.

Yanina Latorre fue quien habló de la supuesta relación entre la ex de Benjamín Vicuña y el jugador de la Selección Argentina. El romance habría iniciado con la llegada de la actriz a Madrid, donde el futbolista vive junto a su esposa Camila Homs, con quien lleva más de once años en pareja, y sus dos hijos: Francesca y Bautista.

La versión de “LAM” se hace cada más fuerte, sobre todo, tras el mensaje que compartió @Chusmeteando1, que da cuenta de la separación del jugador de Rodrigo De Paul. "Hola. Te paso una info de primerísima lineal. por favor mantener el anonimato. Rodrigo De Paul, el jugador de la Selección se separó de su mujer. Él está solo en Madrid y ella se quedó acá en Buenos Aires. Y ya hay varias famosas argentinas correteándolo", dice la publicación.

El posteo de @Chusmeteando1 que dejaría el camino libre para un romance entre la China y De Paul.

Con nuevos involucrados, mensajes de apoyo y mensajes desmentidos, el escándalo entre Wanda, Icardi y la China parece no tener fin; sobre todo para la actriz, de la que, a diario, se dan a conocer nuevos romances.

Sostienen que la China Suárez está saliendo con Nico Furtado

Este fin de semana, la China Suárez estuvo en el ojo de la tormenta tras el polémico posteo en redes sociales que hizo Wanda Nara. Al filtrarse los chats de la supuesta infidelidad, la ex Teen Ángel y Mauro Icardi mantuvieron un coqueteo virtual que salió a la luz. En el ciclo de El Trece, Yanina Latorre dio más detalles respecto a estas separaciones.

Además de comentar los motivos de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la pareja de Diego Latorre reveló el principal motivo por el cual la China Suárez se separó de Benjamín Vicuña y aseguró que el tercero en discordia es Nico Furtado, uno de los actores principales de la serie El Marginal.

Sostienen que la China Suárez está saliendo con Nico Furtado.

Según reveló Latorre, el affaire entre Suárez y Furtado fue confirmado por la misma actriz a Vicuña. “La ex Teen Ángel habría engañado en varias oportunidades al actor chileno” comentó la panelista, después de hacer mención a otro actor que prefirió no nombrar, y con el cual también habría tenido un affaire. “Ella le dijo si no te gusta nos separamos. Ahora en Madrid ha conocido otro. Ella es una chica muy libre. Ángel y yo sabemos mucho de estas historias", agregó.

Además, Latorre comentó que el actor uruguayo jugó un partido de futbol con Benjamín Vicuña, y con un video la China Suárez no solo se burló de lo mal que juega al futbol su ex marido con Furtado, sino que también se lo envió a Mauro Icardi.