Ireland Baldwin y su pareja, el músico RAC, anunciaron su embarazo el último día de 2022 en sus redes sociales.

Hasta el momento no se sabían demasiados detalles aunque sí la modelo había compartido algunas imágenes mostrando la panza.

Finalmente, a cuatro meses de convertirse en mamá, reveló el nombre de la beba en camino.

Ireland Baldwin embarazada.

Como cuentan desde People, Ireland Baldwin apareció en el podcast de Girlboss Radio esta semana, y habló sobre la felicidad de convertirse en madre. "Lo que más me emociona está centrado en un montón de cosas que yo misma quería en términos de estabilidad cuando era niña y que no tuve", dijo la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger. Y continuó: "Lo más emocionante es que puedo criar a este pequeño ser humano y hacer las cosas de forma completamente diferente a lo que me enseñaron que era la norma".

Luego, la modelo señaló: "Es genial que consiga amar incondicionalmente a esta persona y hacer todo lo posible para que esté tan preparada para este mundo y sea tan ruda como sea posible".

Ireland Baldwin y su pareja, el músico RAC.

En People también indicaron que cuando se le preguntó por los nombres del bebé, la ahora escritora no dudó en revelarlo. "La vamos a llamar Holland (Holanda en español). Yo soy Ireland (Irlanda), así que otro nombre de país porque queríamos mantener eso", comentó entre risas.

"Además, me encanta la actriz Holland Taylor. Siempre me gustó ese nombre, desde que era chica", cerró Ireland Baldwin.

Así dieron la noticia del embarazo Ireland Baldwin y RAC

"Feliz año nuevo", escribieron en un posteo el 31 de diciembre junto a la foto de una ecografía. De esta manera, Ireland Baldwin y RAC confirmaron que estaban esperando su primer hijo.

Enseguida comenzaron a recibir mensajes de miles de seguidores y amigos. Paris Hilton les escribió: "Felicitaciones amor". Y Hailey Bieber: "Llorando".

Por su parte, Kim Basinger, la futura abuela de la beba, también compartió esa imagen en sus redes junto a una foto de una ecografía de su embarazo de Ireland Baldwin en 1995.