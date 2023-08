Benjamín Vicuña siempre tiene presente a Blanca Vicuña Ardohain, su primera hija que tuvo con Pampita y como todos los días 8, recuerda a la pequeña que falleció el 8 de septiembre del 2012, el cual dicho mes será el próximo y se cumplirán 11 años de su muerte.

Cabe recordar que, hace unos meses atrás, el actor presentó su libro ‘’Blanca, la niña que quería volar: 10 actos para conjurar el olvido’’. Un relato que cuenta cómo es el proceso del duelo y sobrellevar el dolor por la pérdida de su primogénita.

Ahora, desde sus historias de Instagram y hoy 8 de agosto, Benjamín recordó a Blanquita, con dos imágenes inéditas, la primera sosteniendo un hermoso ramo de rosas blancas, color que se relaciona con la paz y la pureza.

El ramo de rosas blancas que publicó Benjamín Vicuña

La segunda fotografía es de Blanca junto a Bautista Vicuña, cuando era tan solo un bebé recién nacido y mientras su hermana lo abraza delicadamente y sonríe a la cámara: ‘’B y B’, escribió el chileno, en referencia al lazo que uno por siempre a los hermanos.

Blanca Vicuña y Bautista Vicuña de bebé

Bautista Vicuña recordó a su hermana Blanca Vicuña

En unos de los capítulos del reality de Pampita por Paramount, Bautista Vicuña habló sobre su hermana Blanquita :"Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien", expresó, para después contar cómo viven su familia y él cada 15 de mayo, fecha del cumpleaños de su hermana.

"Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas. Como que la queremos y la extrañamos. Para mí, Blanca nos cuida siempre", explicó Bautista Vicuña sobre homenaje que le hacen a Blanca Vicuña cada año.

D.M